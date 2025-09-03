به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ سرهنگ هادی پرویزیان در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما گفت: از ابتدای امسال تا پایان مرداد ماه ۱۲ تصادف منجر به فوت درون شهری رخ داد که بر اثر آن متاسفانه ۱۲ نفر جان خود را از دست دادند.

وی افزود: همچنین در شهریور ماه نیز بر اثر تصادف در یکی از خیابان‌های بجنورد یک پسر بچه ۹ ساله جان خود را از دست داد.

رئیس پلیس راهور استان گفت: شهر‌های بجنورد، شیروان و جاجرم در صدر تصادفات درون شهری قرار دارند.

کاهش ۱۰ درصدی آمار مصدومان در استان

سرهنگ پرویزیان در ادامه با اشاره به کاهش مصدومان حوادث رانندگی درون شهری در سالجاری هم گفت: در تصادف جرحی درون شهری استان نیز ۱۲۷ نفر مصدوم شدند که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۰ درصد کاهش دارد.

وی تاکید کرد: همکاری مردم، تلاش همکاران پلیس راهور، تعامل بین دستگاه‌ها در امر ترافیک و رعایت قوانین و مقررات از علل کاهش حوادث رانندگی است.

استفاده از تلفن همراه و عدم توجه به جلو بیشترین علت تصادفات درون شهری

رئیس پلیس راهور استان با اشاره به علل تصادف درون شهری افزود: عدم توجه به جلو با ۳۲ درصد و رعایت نکردن حق تقدم با ۳۱ درصد بیشترین علل تصادفا ت هستند که ناشی از خستگی، خواب آلودگی و مهمتر از آن استفاده از تلفن همراه است.

پرویزیان ادامه داد: از ابتدای امسال خودرو‌های سواری در ۶۰ درصد و موتورسیکلت‌ها در ۲۰ درصد تصادفات درون شهری خراسان شمالی نقش داشتند.

وی با بیان اینکه نیمه دوم شهریور ماه حجم سفر‌های تابستانی به اوج می‌رسد و بالاترین میزان تردد‌ها را شاهد هستیم از رانندگان و مسافران خواست با رعایت قوانین رانندگی سفر ایمنی را رقم بزنند.

گروه سنی ۳۰ تا ۱۸ سال بیشترین گروه مصدومان و فوتی‌های حوادث رانندگی درون شهری استان است.

سالانه ۲۰ میلیون مسافر از خراسان شمالی عبور می‌کند و این یعنی ۳ برابر جمعیت استان.