مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان گفت: هنرمندان استان تا ۱۰ مهر درخواست خود را برای حضور در این جشنواره در سامانه تئاتر گیلان بارگذاری کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ امیرحسین طاهری با اشاره به فراخوان سی و هفتمین جشنواره تئاتر استانی گیلان گفت: این جشنواره در ۲ بخش مسابقه نمایشهای صحنهای و مسابقه نمایشهای خیابانی، نیمه اول آبان ۱۴۰۴ با همکاری انجمن هنرهای نمایشی گیلان برگزار میشود.
وی افزود: علاقهمندان برای شرکت در جشنواره تئاتر فرهنگی میتوانند آثار خود را تا ۱۰ مهر ۱۴۰۴ از طریق درگاه اینترنتی https://gilan.theater.ir/ ارسال و با تکمیل فرم درخواست حضور در جشنواره، مجوز کتبی نویسنده، متن نمایشنامه و عکس پرسنلی کارگردان را این درگاه اینترنتی بارگذاری کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با بیان اینکه آثار هنرمندان از ۱۰ تا ۱۵ مهر ماه امسال بازبینی میشود، گفت: تقویت ظرفیتهای مردمی در عرصه هنرهای نمایشی، رشد و توسعه تئاتر با توجه به پیشینه هنر نمایش در گیلان، ارتقاء تولیدات سالانهای هنرمندان تئاتر استان و توانمند سازی گروههای نمایشی در عرصه تولید نمایش صحنهای؛ از اهداف برگزاری جشنواره تئاتر استانی گیلان است.
امیرحسین طاهری افزود: نحوه برگزاری جشنواره، تاریخ دقیق آن و هر گونه تغییر در برگزاری این جشنواره فرهنگی، با نظر شورای سیاستگذاری جشنواره به اطلاع عموم خواهد رسید.