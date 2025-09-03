پخش زنده
۸۸ هزار خانوار درآذربایجانغربی زیر پوشش خدمات کمیته امداد امام خمینی قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل کمیته امداد آذربایجانغربی در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: هماکنون ۸۸ هزارخانوار شامل بیش از ۱۶۰ هزار نفر زیر پوشش کمیته امداد امام استان هستند.
رضا مهرافروز، فقدان مهارت را یکی از مهمترین مشکلات مددجویان دانست و افزود: مددجویان برای رفع این معضل نیازمند پشتیبانی و حمایت هستند و کمیته امداد با ارائه آموزشهای مختلف به دنبال توانمندسازی وخودکفایی این قشر است.
مهرافروز اظهارکرد: درحال حاضریکهزار و ۸۰۰ بیمار صعبالعلاج و ۵۰۰ بیمار خاص زیرحمایت کمیته امداد قرار گرفتهاند و حدود ۱۰ هزار مستأجر بدون مسکن هم تحت پوشش این نهاد هستند.
وی، با بیان اینکه با وجود تلاشها برای احداث مسکن، همچنان مشکل مسکن مددجویان پابرجاست، افزود: ۸۷۸ واحد مسکن مددجویی در استان درحال احداث است.
مدیرکل کمیته امداد آذربایجانغربی گفت: بخش عمده خانوادههای تحت حمایت شامل سالمندان و زنان سرپرست خانوار هستند، به طوریکه ۶۶ هزار سالمند و ۵۵ هزار زن سرپرست خانوار زیر پوشش قرار دارند.
وی، با اشاره به اقدامات حمایتی در سالجاری افزود: در چهار ماهه نخست امسال بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان کمک معیشتی و چهار میلیارد تومان کمکهزینه درمان به مددجویان پرداخت شده است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان، بر ضرورت ترویج فرهنگ خیر و احسان در جامعه تأکید کرد و گفت: در چهار ماهه امسال ۱۳۳ میلیارد تومان زکات و ۷۷ میلیارد تومان نیز زکات فطریه جمعآوری شده است.
وی تصریح کرد: تسهیل ازدواج آسان از برنامههای محوری کمیته امداد به شمار میرود و در همین راستا در چهار ماه اخیر ۴۸۰ فقره جهیزیه به نوعروسان اهدا شده است.
مدیرکل کمیته امداد استان اضافه کرد: ۲۲ هزار دانشآموز و یکهزار و ۱۵۰ دانشجو تحت پوشش قرار دارند و این نهاد با همکاری تمامی مراکز آموزشی طرف قرارداد، اجرای عدالت تحصیلی و تأمین اقلام ضروری آغاز سال تحصیلی را در دستور کار قرار داده است.