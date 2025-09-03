به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل کمیته امداد آذربایجان‌غربی در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: هم‌اکنون ۸۸ هزارخانوار شامل بیش از ۱۶۰ هزار نفر زیر پوشش کمیته امداد امام استان هستند.

رضا مهرافروز، فقدان مهارت را یکی از مهمترین مشکلات مددجویان دانست و افزود: مددجویان برای رفع این معضل نیازمند پشتیبانی و حمایت هستند و کمیته امداد با ارائه آموزش‌های مختلف به دنبال توانمندسازی وخودکفایی این قشر است.

مهرافروز اظهارکرد: درحال حاضریکهزار و ۸۰۰ بیمار صعب‌العلاج و ۵۰۰ بیمار خاص زیرحمایت کمیته امداد قرار گرفته‌اند و حدود ۱۰ هزار مستأجر بدون مسکن هم تحت پوشش این نهاد هستند.

وی، با بیان اینکه با وجود تلاش‌ها برای احداث مسکن، همچنان مشکل مسکن مددجویان پابرجاست، افزود: ۸۷۸ واحد مسکن مددجویی در استان درحال احداث است.

مدیرکل کمیته امداد آذربایجان‌غربی گفت: بخش عمده خانواده‌های تحت حمایت شامل سالمندان و زنان سرپرست خانوار هستند، به طوری‌که ۶۶ هزار سالمند و ۵۵ هزار زن سرپرست خانوار زیر پوشش قرار دارند.

وی، با اشاره به اقدامات حمایتی در سالجاری افزود: در چهار ماهه نخست امسال بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان کمک معیشتی و چهار میلیارد تومان کمک‌هزینه درمان به مددجویان پرداخت شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان، بر ضرورت ترویج فرهنگ خیر و احسان در جامعه تأکید کرد و گفت: در چهار ماهه امسال ۱۳۳ میلیارد تومان زکات و ۷۷ میلیارد تومان نیز زکات فطریه جمع‌آوری شده است.

وی تصریح کرد: تسهیل ازدواج آسان از برنامه‌های محوری کمیته امداد به شمار می‌رود و در همین راستا در چهار ماه اخیر ۴۸۰ فقره جهیزیه به نوعروسان اهدا شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان اضافه کرد: ۲۲ هزار دانش‌آموز و یکهزار و ۱۵۰ دانشجو تحت پوشش قرار دارند و این نهاد با همکاری تمامی مراکز آموزشی طرف قرارداد، اجرای عدالت تحصیلی و تأمین اقلام ضروری آغاز سال تحصیلی را در دستور کار قرار داده است.