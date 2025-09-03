به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ مجید الهی راد در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما با بیان اینکه ۱۵ هزار و ۵۰۰ دانش آموز زیر پوشش این نهاد حمایتی قرار دارند، گفت: برای تامین لوازم التحریر مورد نیاز دانش آموزان ۲۷۲ پایگاه جشن عاطفه‌ها با شعار «آینده‌ساز باشیم» در استان برپا می‌شود.

وی افزود: این پایگاه‌ها در مراکز نیکوکاری، مدارس منتخب، میادین اصلی شهر و ادارات کمیته امداد استان فعال خواهند بود تا زمینه مشارکت مردم در امور خیر و کمک به نیازمندان فراهم شود.

مدیرکل کمیته امداد استان در ادامه گفت: پویش آینده‌ساز باشیم تا پایان مهرماه ادامه دارد و مردم نیکوکار می‌توانند با اهدای کمک‌های نقدی و غیر نقدی خود دانش‌آموزان نیازمند را یاری کنند.

به گفته الهی راد پایگاه‌های جشن عاطفه‌ها به‌طور ویژه در میادین اصلی شهر در ۲۰ شهریور برپا خواهند شد و همچنین در ۲۱ شهریور پایگاه‌ها در محل‌های مصلی‌های نماز جمعه در سراسر استان فعال و مراسم محوری جشن عاطفه نیز در یکی از مدارس منتخب استان برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان به مشارکت در این پویش می‌توانند کمک‌های نقدی خود را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۶۱۰ و کد دستوری #۰۵۸*۸۸۷۷* واریز کنند.

سال گذشته مردم خیر و نوعدوست استان در مجموع ۱۲۷ میلیارد ریال در جشن عاطفه‌ها کمک کردند و پیش‌بینی می‌شود امسال ۱۳۵ میلیارد ریال کمک خیرین و نیکوکاران در جشن عاطفه‌ها جمع‌آوری شود.