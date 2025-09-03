وضعیت جوی پایدار در قزوین؛ افزایش ابر برای فردا پیشبینی میشود
کارشناس هواشناسی اعلام کرد: امروز وضعیت جوی در سطح منطقه نسبتاً پایدار است و آسمانی صاف و آفتابی را شاهد خواهیم بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، مریم بهروزی، افزود: برای فردا و پس فردا، موجی از فراز آسمان استان عبور میکند که سبب افزایش ابر برای اکثر مناطق استان میشود. همچنین، ناپایداریهای جزئی بیشتر برای نیمه جنوبی استان به صورت وزش بادهای لحظهای یا بارشهای بسیار پراکنده و خفیف در ارتفاعات پیشبینی میشود.
بهروزی در خصوص دما هم گفت: برای روزهای آینده، انتظار تغییرات قابل ملاحظهای در دمای هوا نداریم و نوسانات دمایی وجود خواهد داشت، اما تغییرات قابل ملاحظه نیست.