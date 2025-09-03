پخش زنده
سرپرست دبیرخانه مجلس دانشآموزی کشور گفت: مجلس دانشآموزی فرصتی بینظیر برای یادگیری کار جمعی، مدیریت و برنامهریزی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ هادی کشاورزی، سرپرست دبیرخانه مجلس دانشآموزی کشور در آیین افتتاحیه دوازدهمین دوره این مجلس که به صورت حضوری و مجازی با حضور دانشآموزان از سراسر کشور برگزار شد با اشاره به مسیر دشوار و موانعی که بر سر راه افتتاح دوازدهمین دوره مجلس قرار داشت، گفت: این مجلس که نمایندگان آن از دل ۷۰۰ هزار عضو شوراهای دانشآموزی سراسر کشور برگزیده شدهاند، سرانجام در شهریورماه پس از چند نوبت تعویق ناشی از حوادث مختلف، امتحانات و جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران، فعالیت رسمی خود را آغاز کرده است.
وی با تشریح روند طولانی و پرچالش آغاز به کار این دوره گفت: «دستورالعمل انتخابات دوازدهمین دوره مجلس در تیرماه سال گذشته به استانها ابلاغ شد و نمایندگان استانی در تابستان سال گذشته انتخاب شدند. سپس مرحله معرفی کاندیداهای هیئت رئیسه و مصاحبهها انجام گرفت. قرار بود مراسم افتتاحیه در زمستان همان سال برگزار شود، اما وقوع حادثهای در یکی از استانها و مسائل اردویی مانع شد و افتتاحیه چند ماه به تعویق افتاد.»
وی افزود: «به علت همزمانی با امتحانات نهایی در اردیبهشت و خرداد، شرایط برگزاری فراهم نشد. همچنین تیرماه امسال به علت جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران افتتاحیه مجدداً به تعویق افتاد تا اینکه در شهریورماه جاری، به لطف خدا توانستیم این دوره را رسماً آغاز کنیم.»
کشاورزی مجلس دانشآموزی را عصاره شوراهای دانشآموزی سراسر کشور دانست و توضیح داد: «حدود ۷۰۰ هزار عضو فعال در شوراهای دانشآموزی داریم که ۱۵۰ نفر از میان آنها به عنوان نمایندگان مجلس دانشآموزی برگزیده شدهاند. این افراد تجربه کار عملی، فعالیت مسئلهمحور و کنشگری واقعی در مدرسه را دارند و اکنون نمایندگی میلیونها دانشآموز ایرانی را بر عهده گرفتهاند.»
سرپرست دبیرخانه مجلس دانشآموزی تأکید کرد: «هدف ما شناسایی و حل مسائل مدارس با مشارکت مستقیم خود دانشآموزان است. این مجلس فرصتی بینظیر برای یادگیری کار جمعی، مدیریت و برنامهریزی محسوب میشود و نماد اعتماد نظام جمهوری اسلامی به نقشآفرینی دانشآموزان در تصمیمگیریهای مهم کشور است.»
وی با اشاره به اینکه پس از برگزاری انتخابات داخلی مجلس، کمیسیونهای تخصصی تشکیل خواهد شد، گفت: «نمایندگان میتوانند با در نظر گرفتن تنوع قومی و جغرافیایی کشور، برای حل موضوعات دانشآموزی برنامهریزی دقیق انجام دهند. هرچند تنها یک سال تا پایان دوره باقی مانده، اما امیدوارم در این مدت کوتاه بتوانیم بهترین عملکرد را داشته باشیم.»
کشاورزی افزود: «دبیرخانه مجلس همه تلاش خود را برای پشتیبانی کامل از فعالیتهای نمایندگان انجام خواهد داد. خانه مجلس با شماست و امیدوارم در این مسئولیت ملی سربلند باشید.»