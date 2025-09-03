پخش زنده
مجلس با اصلاح کل مادهواحده طرح اصلاح ماده ۱۸۰ و ۱۸۲ آییننامه داخلی مجلس مبنی بر تغییر فرآیند بررسی لایحه بودجه موافقت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، در ماده ۱۸۲ آیین نامه مجلس آمده است؛
دولت مکلف است مادهواحده لایحه بودجه سالانه کل کشور را به صورت برنامهمحور حاوی سقف منابع عمومی دولت به تفکیک درآمدها و مصارف بودجه و برنامههای اجرایی و اهداف کمی از جمله تراز عملیاتی، سرمایهای و مالی صرفاً در قالب جداول کلان و تفصیلی به تفکیک جداول الزامات منابع و ارقام آن و جداول الزامات مصارف و ارقام آن به همراه نسخه الکترونیکی با قابلیت خوانش و ویرایش رایانهای حداکثر تا اول دیماه هر سال مجلس تقدیم نماید.
ارائه جدول فروض برآورد منابع و مصارف به همراه لایحه بودجه الزامی است. در جداول فقط عناوین قابلطرح است که در قوانین مصوب از جمله قانون برنامه پنجساله که در حال اجرا است و به بودجههای سنواتی احاله شده یا برش یکساله از آن برنامه باشد، در جداول لایحه و مصوبه مجلس باید حاوی استناد قانونی، موضوع، ردیف، رقم و سایر اطلاعات مرتبط با بودجه باشد و درصد، ذیل یا حاشیه جداول هیچ حکم یا توضیحی درج نمیشود به جز در مواردی که تبیین سیاستهای اجرایی بودجه در حدود قانون برنامه ۵ساله و سایر قوانین مصوب باشد.