فرمانده سپاه ناحیه ساری از برگزاری رزمایش بزرگ خوداتکایی بسیج ساری با حضور بیش از ۶۰۰ پایگاه بسیج خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رزمایش سراسری خوداتکایی بسیج، دیروز سه شنبه همزمان با سراسر استان مازندران، در شهرستان ساری آغاز شد.
این رزمایش با دستور فرمانده سپاه ناحیه و با رمز معنوی «یا مهدی (عج)» رأس ساعت هشت صبح آغاز شد و به مدت چهار روز ادامه خواهد داشت.
فرمانده سپاه ناحیه ساری با تشریح ابعاد این رزمایش اظهار داشت: بیش از ۶۰۰ پایگاه بسیج در قالب پنج قرارگاه فرهنگی و اجتماعی، دفاعی و امنیتی، پشتیبانی، فضای مجازی و جهاد تبیین به اجرای تمرین پرداختند.
سرهنگ پاسدار سید ابراهیم شریفی افزود: هدف اصلی این برنامه، ارتقای آمادگی پایگاهها برای شرایط بحرانی و جنگی با همکاری نهادها، دستگاههای اجرایی و هیئت امنای مساجد است.
سرهنگ شریفی ادامه داد: پایگاهها به عنوان یک سپاه منطقهای عمل کرده و مأموریتهایی همچون تأمین امنیت، فراهمسازی مایحتاج عمومی و مدیریت محیط پیرامونی را بر عهده میگیرند.
فرمانده سپاه ساری گفت: کانون اصلی برگزاری رزمایش، مساجد هستند که همچون همیشه محور اتحاد، همبستگی و انسجام اجتماعی در محلات به شمار میروند.
وی خاطرنشان کرد: این رزمایش جلوهای از اقتدار مردمی، همدلی اجتماعی و آمادگی دفاعی شهرستان ساری و بسیجیان غیور آن است.