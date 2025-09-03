پخش زنده
مدیر درمان تامین اجتماعی استان سمنان از اجرای طرح نشان دار شدن بیماران مبتلا به دیابت و پرفشاری خون خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مدیر درمان تامین اجتماعی استان سمنان گفت: نشان دار شدن بیماران مبتلا به دیابت و فشارخون اقدامی مؤثر برای بهبود مدیریت دارویی بیماران مزمن است.
حسن پیوندی با بیان اینکه این اقدام با هدف بهبود فرآیند تجویز، تأمین و مصرف داروهای بیماران مزمن انجام می شود، افزود: با نشان دار شدن این بیماران علاوه بر کاهش پرداختی بیمار، امکان ردیابی دقیقتر روند درمان بیماران فراهم شده و پزشکان با دسترسی آسانتر به سوابق بیماری می توانند تصمیمات درمانی بهتری اتخاذ کنند.
مدیر درمان تامین اجتماعی استان سمنان با تأکید بر اهمیت این طرح در مدیریت هزینهها و افزایش اثربخشی درمان افزود: با نشاندار شدن پرونده دارویی این گروه از بیماران، پرداخت ۲۰ تا ۷۰ درصد هزینه دارو از محل صندوق بیماران خاص و صعب العلاج انجام خواهد شد.