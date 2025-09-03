پخش زنده
امروز: -
روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش اعلام کرد: ضریب اشغال هتلهای ۵ ستاره کیش با اقامت ۸ هزار و ۴۲۰ گردشگر به ۷۶ درصد رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: امسال با برگزاری جشنواره تابستانی و جشنوارههای تخفیف شاهد رشد آمارهای گردشگری در کیش هستیم.
براساس آمارها، هشتم شهریور، ۸ هزار و ۴۲۰ گردشگر در هتلهای کیش اقامت داشتند.
از مجموع گردشگران مقیم در روز ۸ شهریور، ۵ هزار و ۸۰۴ نفر در هتلهای ۵ ستاره اقامت کردند و ضریب اشغال اتاقها به ۷۶ درصد رسید.
ضریب اشغال کلی هتلهای کیش در ۸ شهریور به ۶۶ درصد رسید.