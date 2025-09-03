ستاد انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا در سیستان و بلوچستان با صدور احکام جداگانه از سوی استاندار این استان و تعیین رئیس، اعضا و رؤسای کمیته‌های تخصصی، فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، منصور بیجار استاندار سیستان و بلوچستان در احکام جداگانه‌ای، ترکیب ستاد انتخابات سیستان و بلوچستان برای برگزاری هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا را منصوب کرد.

بر این اساس، علیرضا شهرکی معاون سیاسی و اجتماعی استاندار به عنوان رئیس ستاد انتخابات سیستان و بلوچستان، و علی خلیل‌آبادی معاون امنیتی و انتظامی استانداری به عنوان رئیس ستاد امنیت انتخابات سیستان و بلوچستان تعیین شدند.

همچنین عباسعلی ارجمندی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری به عنوان عضو و رئیس کمیته مالی و پشتیبانی، و غلامرضا گنجی مدیرکل امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری به عنوان عضو و دبیر ستاد انتخابات منصوب شدند.

در ادامه این احکام، حجت عباسی مشاور استاندار و مدیرکل حراست استانداری به عنوان عضو و رئیس کمیته حراست و استعلامات، جواد سالارزهی مشاور فرهنگی و رسانه‌ای استاندار و مدیرکل روابط عمومی استانداری به عنوان عضو و رئیس کمیته اطلاع‌رسانی، و عبدالناصر عادلی‌فرمدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری به عنوان عضو و رئیس کمیته بازرسی و حقوقی ستاد انتخابات استان تعیین شدند.

همچنین امین شهرکی مدیر فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و شبکه دولت استانداری به عنوان عضو و رئیس کمیته فناوری اطلاعات، و علی رحمتی مدیرکل ثبت‌احوال استان نیز به عنوان عضو ستاد انتخابات منصوب شدند.

ستاد انتخابات سیستان و بلوچستان مسئولیت برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر اجرای فرآیند‌های انتخاباتی از جمله تأمین زیرساخت‌های ارتباطی، تجهیزات مورد نیاز، تشکیل هیأت‌های اجرایی، آموزش عوامل برگزاری و پشتیبانی‌های لازم در سطح استان را بر عهده دارد.

ستاد‌های انتخابات در سطح شهرستان‌ها به ریاست فرمانداران و در سطح بخش‌ها به ریاست بخشداران تشکیل خواهد شد.