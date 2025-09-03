به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری اعلام کرد:این رویداد با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار می‌شود و فرصتی ویژه برای شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی فراهم می‌کند تا دستاوردها و توانمندی‌های خود را در عرصه بین‌المللی صنایع دریایی و کشتیرانی به نمایش بگذارند.

محورهای اصلی این نمایشگاه شامل حوزه‌های کلیدی مانند کشتیرانی تجاری و موتورهای دریایی، صنعت کشتی‌سازی و نوسازی، انرژی دریایی و فراساحلی (نفت، گاز و انرژی‌های تجدیدپذیر)، زیرساخت‌های بندری، سیستم‌های کنترل و ناوبری، ایمنی دریایی و لجستیک و حمل‌ونقل دریایی است.

برپایی پاویون ایران در این نمایشگاه با هدف ایجاد بستری برای شناسایی فرصت‌های صادراتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، شبکه‌سازی با فعالان بین‌المللی این صنعت و کمک به تجاری‌سازی محصولات و خدمات دانش‌بنیان ایرانی صورت می‌گیرد. این اقدام به همگرایی بیشتر صنعت و شرکت‌های فناور و حل چالش‌های ملی با تکیه بر توان داخلی کمک خواهد کرد.

مهلت ثبت‌نام برای حضور در این پاویون تا ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۴ تعیین شده است و شرکت‌های متقاضی باید دارای گواهی دانش‌بنیان باشند. علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و تکمیل فرآیند ثبت‌نام به لینک inif.ir مراجعه کنند.

این رویداد فرصتی استراتژیک برای شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم می‌آورد تا ضمن معرفی ظرفیت‌های خود در یکی از معتبرترین نمایشگاه‌های دریایی جهان، مسیر ورود به بازارهای بین‌المللی را هموارتر کرده و به توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در این حوزه راهبردی شتاب بخشند.

نمایشگاه NEVA ۲۰۲۵ از یکم تا چهارم مهر ۱۴۰۴ (۲۳ تا ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۵) در مرکز نمایشگاهی ExpoForum شهر سن‌پترزبورگ روسیه برگزار خواهد شد.