۲ قاچاقچی که با بلعیدن حدود ۲ کیلوگرم تریاک قصد انتقال مخدر به استانهای دیگر را داشتند، در تربت حیدریه دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی شهرستان تربتحیدریه گفت: ماموران ایستگاه بازرسی کامه هنگام کنترل خودروهای عبوری به ۲ مسافر یک دستگاه خودروی سواری پژو مشکوک شدندو برای بررسی بیشتر انها را متوقف کردند .
سرهنگ حمیدرضا خوشخو افزود: با اعزام متهمان به بیمارستان از معده آنها، یک کیلو و ۷۸۰ گرم تریاک خارج و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، متهمان تحویل مراجع قضایی شدند.