به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حسن فرشی گفت: به استناد ماده ۴ و ۵ و ۶ دستورالعمل نحوه ثبت نام از داوطلبان پست ریاست هیئت و ماده ۱۰ و ۱۴ آئین نامه نحوه فعالیت هیئت‌های ورزشی، فراخوان ثبت نام از متقاضیان ریاست هیات ژیمناستیک استان همدان از امروز آغاز می‌شود.



وی بیان کرد: ثبت نام از متقاضیان احراز تصدی این هیات ورزشی از امروز به مدت یک هفته کاری تا وقت اداری شنبه ۲۲ شهریور ماه ادامه خواهد داشت.

فرشی ادامه داد: از علاقمندان نامزدی ریاست هیئت نامبرده دعوت می‌شود جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به دفتر امور مجامع مستقر در اداره کل ورزش و جوانان استان همدان مراجعه نمایند.

وی تصریح کرد: براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی (لیسانس)، دارا بودن حداقل سن (۲۸) سال و حداکثر (۷۰) سال، دارا بودن حداقل چهار سال سابقه مدیریت اجرایی (بهمراه مستندات)، دارا بودن کارت پایان دوره ضرورت (خدمت سربازی) یا معافیت، فاقد تابعیت مضاعف بوده و در استان سکونت داشته باشد، داشتن گواهی عدم سوءپیشینه کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی که براساس احکام قضایی صادر شده است و عدم اعتیاد از جمله شرایط لازم جهت ثبت نام کاندیدا می‌باشد.