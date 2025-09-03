شرکت ملی صنایع مس ایران در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۴ موفق به ثبت فروش ۷۹ هزار میلیارد تومانی شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۸ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این شرکت در مردادماه نیز با فروش ۱۹ هزار میلیارد تومان، بیشترین سهم را از بازار داخلی (۱۸ هزار میلیارد تومان) به خود اختصاص داد و صادرات معادل ۱۶ درصد کل فروش بود.

کاتد مس در مرداد ماه، با سهم ۶۴ درصدی از فروش داخلی و در مجموع با ۵۶ درصدی از کل فروش پنج‌ماهه، نقش محوری در درآمد شرکت ایفا کرد. در این دوره، ۶۱ هزار تن کاتد به فروش رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۴۰ درصدی را نشان می‌دهد.