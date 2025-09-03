به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد نادری عضو هیئت رئیسه مجلس در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه، ۱۲ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد:

تذکر کمال حسین پور نماینده پیرانشهر به رئیس جمهور و وزیر راه درباره ضرورت تسریع و اجرای سیاست‌های حمایتی و نظارت دقیق بر بازار اجاره برای حمایت از مستأجران.

تذکر رضا حاجی پور نماینده آمل و ۳۸ نماینده دیگر به وزیر کشور در مورد ضرورت رفع مشکل پسماند شهرستان آمل و اجرای مصوبات معوق.

تذکر رمضان رحیمی دشتلوئی نماینده فلاورجان و ۲۰ نماینده دیگر به رئیس جمهور درباره ضرورت توجه معاونت روستایی ریاست جمهوری به روستا‌های شهرستان فلاورجان.

تذکر محمود طاهری نماینده شبستر و ۵۴ نماینده دیگر به وزیر آموزش درباره ضرورت تسریع در پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان فرهنگی.

تذکر محسن بیگلری نماینده سقز به وزیر جهاد کشاورزی در مورد لزوم پاسخگویی در خصوص علت عدم پرداخت مطالبات گندمکاران کردستان.

تذکر سیدابوالحسن مصطفوی نماینده رزن به وزیر جهاد کشاورزی درباره لزوم پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران.

تذکر علیرضا نوین نماینده تبریز و ۳۷ نماینده دیگر به وزیر راه درباره ضرورت تسریع در تکمیل سامانه املاک و اسکان و حمایت از مستأجران و طبقات محروم جامعه.

تذکر علی حدادی نماینده ساوجبلاغ به همراه ۲۵ نماینده دیگر به وزیر بهداشت درباره لزوم رفع مشکل کمبود آمبولانس در شهرستان طالقان.

تذکر عباس بیگدلی نماینده تاکستان به همراه ۳۱ نماینده دیگر به رئیس جمهور درباره ضرورت بازنگری در سند ابلاغ شده در الزامات اصلاحات ساختار وزارت جهاد کشاورزی.

تذکر محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مهریز به همراه ۳۲ نماینده دیگر به وزیر کشور درباره ضرورت نظارت و رسیدگی به اقدام خلاف قانون فراجا برای شماره گذاری خودرو‌های وارداتی.

تذکر علیرضا نثاری نماینده نهاوند و ۴۷ نماینده دیگر به رئیس جمهور درباره لزوم گزارش دهی سازمان حفاظت محیط زیست درباره تثبیت کانون‌های گرد و غبار و اقدامات سال گذشته به مجلس.

تذکر رحیم کریمی نماینده سمیرم و ۴۱ نماینده دیگر به وزیر آموزش درباره لزوم تسریع در پرداخت پاداش فرهنگیان بازنشسته ۱۴۰۳.

تذکر سیدمحمد سادات ابراهیمی نماینده شوشتر به وزیر ورزش و جوانان درباره لزوم تأمین زیرساخت و حمایت از ورزشکاران گتوند.

تذکر عباس صوفی نماینده همدان به همراه ۵۱ نماینده دیگر به وزیر آموزش درباره ضرورت تسریع در پرداخت فوق العاده خاص.

تذکر علیرضا زندیان نماینده بیجار و ۱۲ نماینده دیگر به وزیر راه درباره ضرورت اجرای عملیات روکش آسفالت روستا‌های بیجار.

تذکر محمدرضا احمدی نماینده رشت و ۵۹ نماینده دیگر به وزیر امور خارجه درباره لزوم خروج از NPT و عدم شرکت در مذاکرات با درخواست آمریکا و مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی.