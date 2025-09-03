پخش زنده
سرمربی اسبق تیم فوتبال کشورمان گفت: فکر میکنم این تیم امید با هدایت امیدوارکننده امیدرضا روانخواه میتواند به بازیهای المپیک راه پیدا کند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، حشمت مهاجرانی، سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۱۹۷۶ پیرامون حضورش در اردوی تیم فوتبال امید اظهار داشت: جو بسیار خوب، دوستانه و برادرانهای در تیم ملی امید حاکم است. همیشه من گفتهام که بهترین تاکتیک، رفاقت است و خدا را شکر این تاکتیک به بهترین شکل بین بازیکنان، اعضای کادر فنی و کادر مدیریتی حکمفرماست. امیدرضا روانخواه و سایر اعضای کادر فنی در خلال بازی با تیم زیر ۲۳ سال چین تایپه به ما محبت داشتند و شرایط فنی و روحی تیم واقعاً خوب است.
وی در ادامه بیان داشت: بالانس بین بازیکنان اعم از مدافعین و هافبکها تا خط حمله بسیار خوب است و روانخواه هم دانش بسیار خوب و بهروزی دارد. امید تمام فاکتورهای لازم برای مربیگری در این مقطع را داراست و به نظر من او فوتبال و تئوری فوتبال را خوب میفهمد و تیمش فوتبال روانی بازی میکند.
تنها سرمربی تاریخ فوتبال ایران در ادوار بازیهای المپیک عنوان داشت: این تیم امید، امیدوارکننده است و این شانس را داریم که بعد از چندین سال به المپیک راه پیدا کنیم، چون خصوصیات کادر فنی کاملاً به زمین منتقل شده. افکار روانخواه و سایر اعضای کادر در تیم نمود پیدا کرده و خصوصیات تک تک بازیکنان، این است که در اختیار تیم بازی میکنند. تیم ملی امید نشانههایی از این داشت که شاید در طول تاریخ این اسامی نباشند که مطرح باشند، اما جزو بهترین تیمهای تاریخ المپیک ما هستند.
مهاجرانی با تأکید دوباره بر وجود شانس برای المپیکی شدن، تصریح داشت: مربی و کادر فنی همه فاکتورهای لازم برای هدایت این تیم در این مسیر را دارند. بازیکنان در بحث فضاسازی و فضاشناسی بسیار خوب عمل میکنند و هنر استفاده از توپ و قدرت لازم برای تصمیمگیری را دارند. نشانههای هر گوشه زمین امیدوارکننده است و تیم ملی امید متکی بر ستاره نیست، بلکه یک تیم متکی بر کار تیمی جلو میرود. تمام تفکرات تاکتیکی در کار تیمی دیکته شده و من به فدراسیون فوتبال برای این تصمیمگیری تبریک میگویم. برای تیم ملی امید کشورم در این مسیر آرزوی موفقیت میکنم.