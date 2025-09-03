به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حجت الاسلام اکبری در دیدار با نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) با اشاره به نقش تشکل های مردمی در پیشبرد اهداف نظام گفت : در میدان مقابله با آسیب‌های اجتماعی، ترویج سبک زندگی اسلامی و صیانت از حقوق مردم، مشارکت سازمان‌یافته و آگاهانه مردم اجتناب‌ناپذیر است.

وی با اشاره به ضرورت حفظ اصالت مردمی سمن‌ها افزود: هویت سمن‌ها به مردمی بودن آن‌هاست و فعالیت آنها باید آسان، ارزان، در دسترس، بی‌تکلف و با حفظ ارتباط مردمی در صحنه باقی بماند.

وی همچنین بر ایجاد کانون هماهنگ‌کننده سمن‌ها تأکید کرد و آن را راهکاری برای رفع پراکندگی، جزیره‌ای عمل کردن، و انسجام‌بخشی به برنامه‌ها و مأموریت‌های مردمی دانست.

وی با اشاره به دستورالعمل مشارکت نهادهای مردمی در پیشبرد اهداف عدالت محوری گفت : صیانت از حقوق عامه، حمایت از حقوق شهروندی (در دو بُعد قضایی و غیرقضایی)، پیشگیری از وقوع جرم، مقابله با فساد در تمامی ابعاد (مالی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی)، میانجی‌گری و حل اختلافات محلی، خانوادگی، اجتماعی و توسعه صلح و سازش در جامعه، ارائه معاضدت حقوقی و مشاوره روان‌شناختی و اجتماعی، حمایت از حقوق بشر در عرصه‌های ملی و بین‌المللی، فعالیت در حوزه‌های سلامت، محیط زیست، میراث فرهنگی، خانواده، اطفال، معلولین و کارآفرینی اجتماعی مورد تاکید است.