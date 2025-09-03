بیعت دوباره با منجی عالم بشریت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ راهپیمایی منتظران ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، با عنوان "جشن بیعتی تا همیشه" امروز سه شنبه ۱۱ شهریور و همزمان با آغاز امامت منجی عالم بشریت همراه با رژه خودرویی با حضور دوستداران اهل بیت و عصمت ظهارت در ساری برگزار شد.

در این مراسم معنوی، منتظران ظهور مسیر مهدیه ساری واقع در خیابان ۱۵ خرداد را به سمت میدان شهدا و میدان ساعت با پیاده روی طی کردند.

اجتماع منتظران ظهور همراه با برنامه‌های متنوع در صحن امامزاده یحیی ساری برگزار شد و شرکت کنندگان ضمن بیعت دوباره با منجی عالم بشریت، بر ادامه راه تا ظهور آقا امام زمان (عج) تاکید کردند.

حسن پور و گزارشی در این زمینه: