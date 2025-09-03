به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان در نشست خبری گفت: با توجه به اینکه حجم عمده صنایع استان کوچک و متوسط هستند و تعداد صنایع بزرگ استان محدود است باید از صنایع کوچک و متوسط استان حمایت کرد.

پارسا افزود: ۷۰ درصد از مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان بررسی و اجرایی شده و در ۵ ماهه امسال این کارگروه ۵۶۶ مصوبه مربوط به واحد‌های صنعتی، تولیدی، معدنی، کشاورزی و میراث فرهنگی داشته است.

وی گفت: از ابتدای سال تاکنون ۵ هزار و ۸۹۲ بازرسی در استان انجام شده و تعداد ۱۷۵ فقره پرونده تخلف به مبلغ ۸ میلیارد ریال مربوط به کالا‌های اساسی بوده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همچنین با اشاره به اجرای ۲ هزار و ۷۸۲ مورد بازرسی در حوزه آرد و نان افزود: در این حوزه ۹۲ پرونده تخلف به مبلغ ۷ میلیارد و ۱۹۹ ریال جریمه نقدی تشکیل شده است.