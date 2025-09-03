نماینده ولی‌فقیه در استان گفت: تفکر بسیج، با مبارزه با ظلم و خدمت به مردم همراه بوده است که دشمن از همین روحیه بیمناک است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، آیت الله عبادی در دیدار ۱۰۰ نفر از فرماندهان بسیج دانش‌آموزی پایگاه‌های مقاومت آموزشگاه‌های سراسر خراسان جنوبی خطاب به دانش‌آموزان بسیجی گفت: شما ادامه‌دهنده راه شهید حاج قاسم سلیمانی هستید و هر یک باید خود را یک حاج قاسم بدانید.

وی افزود: تفکر بسیجی یعنی خدمت به مردم و مبارزه با ظلم و همین روحیه بسیج است که دشمنان اسلام را نگران کرده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان با تأکید بر اینکه معیار برتری انسان‌ها، انسانیت و تقواست گفت: امروز بهترین تمدن انسانی یعنی اسلام با جریان کفر و وحشی‌گری مدرن در حال تقابل است.

آیت الله عبادی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی گفت: اسرائیل کودک‌کشی، ویرانی و آوارگی را رقم زده است و در برابر این جنایات شاهد سکوت مجامع بین‌المللی هستیم، اما ملت‌های آزاده جهان به‌ویژه در اروپا بیدار شده‌اند و هر روز با تظاهرات خود حمایتشان را از مردم مظلوم فلسطین نشان می‌دهند.