کانون جوانان موزه هنرهای معاصر تهران، با هدف ایجاد بستری برای گفتوگو، آموزش، تجربههای خلاق و ارتقای شناخت عمومی نسبت به فرهنگ و هنر معاصر تشکیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ فعالیت رسمی کانون جوانان موزه هنرهای معاصر تهران در راستای گسترش ارتباط مستمر و پویا با نسل جوان و پاسخ به علاقهمندیهای نوگرایانه آنان آغاز شده است و از علاقهمندان در بازه سنی ۱۵ تا ۲۵ سال عضو می گیرد .
کانون جوانان موزه هنرهای معاصر تهران در راستای وظایف آموزشی و ترویجی خود در جامعه معاصر ایران و برای ارتباط با نسلهای جدید و آگاهیبخشی آنها با هنرهای معاصر، مأموریت خود را بر سه محور آموزش و آگاهیبخشی، ارتباط و مشارکت و پرورش خلاقیت و نوآوری استوار کرده است.
علاقهمندان برای ثبتنام در کانون جوانان موزه هنرهای معاصر تهران میتوانند به صفحه اصلی موزه در فضای مجازی به نشانی TMOCA.PR@ مراجعه کنند.