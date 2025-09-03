پخش زنده
سازمان تامین اجتماعی در اطلاعیهای اعلام کرد: پرداخت معوقات متناسبسازی و افزایش حقوق سالیانه مربوط به فروردین ۱۴۰۴ حدود پنج میلیون نفر بازنشسته و مستمریبگیر در سه مرحله و از طریق بانکهای عامل انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از سازمان تأمین اجتماعی، این سازمان با عذرخواهی از تاخیر پیشآمده اعلام کرد که علت این تاخیر ناشی از محدودیتهای تامین منابع مالی و شرایط دشوار ناترازی منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی بوده است.
براساس این اطلاعیه زمانبندی پرداخت معوقات بازنشستگان و مستمریبگیران به شرح زیر است:
مرحله اول شامل معوقات همه بازنشستگانی که مجموع دریافتی حقوق و مزایای آنها تا ۲۰ میلیون تومان است همچنین همه از کارافتادگان از امروز چهارشنبه دوازدهم شهریور پرداخت میشود.
مرحله دوم: پرداخت معوقات همه بازماندگان همزمان با حقوق شهریور انجام خواهد شد.
مرحله سوم: سایر بازنشستگان نیز بعد از پرداخت حقوق شهریور ماه، معوقات متناسبسازی و افزایش حقوق سالیانه را دریافت خواهند کرد.