سازمان تامین اجتماعی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پرداخت معوقات متناسب‌سازی و افزایش حقوق سالیانه مربوط به فروردین ۱۴۰۴ حدود پنج میلیون نفر بازنشسته و مستمری‌بگیر در سه مرحله و از طریق بانک‌های عامل انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از سازمان تأمین اجتماعی، این سازمان با عذرخواهی از تاخیر پیش‌آمده اعلام کرد که علت این تاخیر ناشی از محدودیت‌های تامین منابع مالی و شرایط دشوار ناترازی منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی بوده است.

براساس این اطلاعیه زمان‌بندی پرداخت معوقات بازنشستگان و مستمری‌بگیران به شرح زیر است:

مرحله اول شامل معوقات همه بازنشستگانی که مجموع دریافتی حقوق و مزایای آنها تا ۲۰ میلیون تومان است همچنین همه از کارافتادگان از امروز چهارشنبه دوازدهم شهریور پرداخت می‌شود.

مرحله دوم: پرداخت معوقات همه بازماندگان همزمان با حقوق شهریور انجام خواهد شد.

مرحله سوم: سایر بازنشستگان نیز بعد از پرداخت حقوق شهریور ماه، معوقات متناسب‌سازی و افزایش حقوق سالیانه را دریافت خواهند کرد.

در اطلاعیه سازمان تامین اجتماعی یادآوری شده است؛ تنها مرجع رسمی اطلاع رسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تامین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است، لذا به همه مخاطبان توصیه می‌شود موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir و یا کانال‌ها و صفحات رسمی سازمان که در همه در شبکه‌های اجتماعی با نشانی مشترک Tamin_Media در دسترس است، دنبال کنند.

همچنین سامانه پاسخگویی تامین اجتماعی با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، به صورت شبانه روزی پاسخگوی سوالات ذینفعان است.