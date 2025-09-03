پخش زنده
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: شوراهای روستا نقش موثری در حفظ کاربری و جلوگیری از تغییر کاربریهای غیرمجاز دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سعید کریمی بر اهمیت ارتباط موثر و نقش آفرین با کشاورزان، دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستاها تأکید کرد.
وی همچنین بر لزوم صیانت و پایش اراضی توسط گشت حفاظت و عوامل نظارتی در شهرستانها و لزوم برخورد به هر گونه تخلف ساخت وساز تاکید کرد.
کریمی در ادامه از مدیران جهاد کشاورزی شهرستانها خواست با نهایت توان موضوع حفظ و صیانت از اراضی را دنبال و با ساخت وسازهای غیرمجاز مقابله کنند.
وی ادامه داد: اعضای شورای اسلامی و دهیاران نقش موثری در حفظ کاربری و جلوگیری از تغییر کاربریهای غیرمجاز دارند و باید از ظرفیت آنان برای صیانت از اراضی کشاورزی استفاده کرد.