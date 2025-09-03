مربیان طرح امین نزدیک ۱۰ سال است در مدارس به صورت جهادی فعال اند، اما همچنان جمعی از آنان، در انتظار تعیین تکلیف و امنیت شغلی هستند.

به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما،با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید جمعی از مدرسان طرح امین، در انتظار تعیین تکلیف و امنیت شغلی هستند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

تابستان امسال مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که نیرو‌های طرح امین به عنوان نیروی حق التدریس در آموزش پرورش جذب شوند ولی وزارت آموزش و پرورش از این کار سر باز زده است. لطفا این مسئله را مطرح و پیگیری کنید.