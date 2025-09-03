مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی پایان شهریور را آخرین مهلت پرداخت عوارض تمدید پروانه چرای دام در طرح تخفیف و مهلت ۶ ماهه اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، نصرآبادی از بهره‌برداران مراتع و دامداران خواست تا از مهلت باقیمانده برای تمدید پروانه چرای دام خود استفاده کرده و نسبت به تسویه حقوق و عوارض قانونی اقدام کنند.

نصرآبادی با اشاره به تصویب شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی استان در این خصوص، افزود: برای حمایت از دامداران و مرتعداران استان، طرح تخفیف و مهلت شش‌ماهه برای پرداخت عوارض تمدید پروانه‌های چرای دام تصویب و از ابتدای سال اجرایی شده است.

به گفته وی بر این اساس، تمامی بهره‌برداران دارای کارت مرتعداری تنها تا پایان شهریور ماه سال جاری فرصت دارند تا نسبت به پرداخت عوارض تمدید پروانه چرا اقدام کنند.

نصرآبادی افزود: در صورت عدم پرداخت، از مهرماه، عوارض تمدید پروانه‌ها به نرخ روز محاسبه شده و در مواردی نیز منجر به ابطال پروانه چرا خواهد شد.

مدیرکل منابع طبیعی استان تأکید کرد: این مهلت ویژه خراسان جنوبی است و در صورت پایان یافتن آن، مطابق با اصلاحیه شیوه‌نامه فنی و اجرایی بهره‌برداری از مراتع، بدون عذر موجه، پروانه‌هایی که تمدید نشده‌اند یا بدهی معوق دارند، از درجه اعتبار ساقط خواهند شد.

نصرآبادی به مرتعداران توصیه کرد: بر اساس بند ۲۰ فصل دوم شیوه‌نامه ممیزی مراتع، دامداران می‌توانند نسبت به تهیه و اجرای طرح مرتعداری اقدام کنند تا ضمن استفاده از مزایایی مانند بیمه مراتع، از پرداخت عوارض سالانه تمدید پروانه مرتعداری معاف شوند.

وی تاکید کرد: پس از اتمام این مهلت، پروانه‌های دارای معوقات سنواتی ابطال و برابر مقررات اقدام می‌شود.