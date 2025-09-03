مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران در بازدید از گمرک و پایانه مرزی بیله سوار در جریان مسائل و مشکلات این حوزه ها قرار گرفت .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مدیرعامل شرکت انبار‌های عمومی و خدمات گمرکی ایران به ضرورت ایجاد بستر تفاهم‌نامه با کشور هم‌مرز برای توسعه منطقه آزاد اردبیل تاکید کرد.

کاظم سلیمی در بازدید از گمرک و پایانه مرزی بیله سوار با تاکید بر اینکه جوسازی و جریان‌سازی در دنیا توسط رسانه‌ها انجام می‌گیرد، گفت: حاکمان نیز با جریان‌سازی قشر رسانه‌ای، نگرش‌شان را ترسیم می‌کنند.

وی با بیان اینکه اگر می‌خواهیم قدرت تصمیم‌سازی ملت را بالا ببریم، منشأ آن رسانه‌ها هستند، افزود: اگر رسانه‌ها جوسازی و مبانی درستی را ترسیم کنند، قطعا حاکمیت‌ها هم فرآیند‌های اقتصادی را تسهیل می‌کنند.

سلیمی با بیان اینکه استان اردبیل بعد از انقلاب اسلامی با پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل تشکیل شده و ترویج و حیات‌دهی شاکله این استان اثربخش خواهد بود، تصریح کرد: مسئولان اردبیل باید از ظرفیت و پشتوانه نماینده‌های قوی و اثرگذار خود در مجلس استفاده کنند و موجبات ساماندهی، رشد و پویایی استان را فراهم آورند.

مدیرعامل شرکت انبار‌های عمومی و خدمات گمرکی ایران با بیان اینکه یکی از غفلت‌های بسیار مهم کشور در ۴۰ سال گذشته در حوزه اقتصاد ملی بحث نظام تجاری، بازرگانی و لجستیک کشور است، ادامه داد: اگر در کشور ما این جایگاه به درستی تعریف می‌شد، از لحاظ اقتصادی بسیاری از کشور‌ها را جلو می‌زدیم.

وی با بیان اینکه کشور‌های پیشرفته ۶۲ درصد رشد اقتصادی خود را از نظام اقتصادی، بازرگانی و لجستیکی تامین کرده‌اند، گفت: برنامه‌ریزی این کشور‌ها برای دهه آتی این است که ۹۲ درصد اشتغال کشورشان را از این نظام تامین کنند.

سلیمی با بیان اینکه مجموعه لجستیک مرکزی کشور با قدمت بیش از ۶۰ سال، امروز به اسم انبار‌های عمومی و خدمات گمرکی کشور شناخته می‌شود، خاطرنشان کرد: ۹۲ درصد کار گمرک کشور در شرکت انبار‌های عمومی و خدمات گمرکی ایران انجام می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت انبار‌های عمومی و خدمات گمرکی ایران با بیان اینکه با سفر به استان‌ها دستگاه‌های مرتبط را کنار هم جمع کرده و حرکت می‌دهیم، گفت: در هر استان با حضور در حمع تجار و بازرگانان، صدای آنان را می‌شنویم.

وی با اشاره به ضرورت تسهیل نظام تجاری و بازرگانی، افزود: اسلوب حرکت کشور‌ها در حوزه گمرک، تسهیلگری است نه کنترل‌گری.

سلیمی تاکید کرد: همه کشور‌ها با قانون حسابرسی پس از ترخیص کار می‌کنند؛ این در حالی است که در کشور ما کنترل‌گری می‌شود نه تسهیل‌گری.

مدیرعامل شرکت انبار‌های عمومی و خدمات گمرکی ایران با بیان اینکه درآمد انبار‌های گمرکی کشور در سال حدود ۸۰ همت است، ادامه داد: متاسفانه ۱.۵ تا ۶ ماه اجناس در انبار‌های گمرک می‌ماند و ترخیص نمی‌شود.

وی با بیان اینکه برای حل این مشکلات حسابرسی پس از ترخیص و ترانزیت داخلی ضروری است، گفت: این دو مهم، ابزار‌های تسهیل نظام تجاری، بازرگانی و گمرکی هستند.

سلیمی با بیان اینکه متاسفانه هیچ تمایلی برای اجرای این قوانین در کشور وجود ندارد، تاکید کرد: ما به دنبال اجرای این قوانین هستیم و گمرک نیز باید جرات این را داشته باشد که این دو قانون جهانی را در کشور اجرا کند.

مدیرعامل شرکت انبار‌های عمومی و خدمات گمرکی ایران با بیان اینکه هر جایی بخش خصوصی ورود کند، با کمال میل همکاری می‌کنیم و دستشان را می‌بوسیم، گفت: برای توسعه و حرکت با بخش خصوصی آماده هستیم.

سلیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم منطقه آزاد اردبیل توسعه پیدا کند، ایجاد بستر تفاهم‌نامه با کشور هم‌مرز بسیار مهم است، گفت: هنوز مشوق‌های لازم برای ورود سرمایه‌گذار در استان وجود ندارد و نیازمند ایجاد این بستر در استان اردبیل هستیم.

مدیرعامل شرکت انبار‌های عمومی و خدمات گمرکی ایران با بیان این که همه مناطق مرزی در کشور به منطقه آزاد تبدیل شده و مناطق آزاد نیز به پاساژ‌های خرید تبدیل شده است، گفت: منطقه آزاد یعنی تبادل تکنولوژی، انتقال سرمایه و راه‌اندازی تولیدات مشترک نه پاساژ‌های خرید.