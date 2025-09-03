مهینی: بازی با ملوان محک جدی برای ارزیابی ملیپوشان بود
سرمربی تیم فوتبال دختران نوجوان گفت: بازیکنان تیم در این اردو محک جدی خوردند و آماده ارزیابیهای بیشتر در اردوهای بعدی هستند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، سومین مرحله از اردوی آمادهسازی تیم فوتبال دختران نوجوان از ۶ تا ۱۲ شهریور در مرکز ملی فوتبال برگزار شد. تیم دختران کشورمان در این اردو ضمن پشت سر گذاشتن برنامههای بدنی و فنی، در دو دیدار تدارکاتی نیز به میدان رفتند.
شادی مهینی، سرمربی تیم فوتبال دختران نوجوان درباره شرایط تیم در پایان این اردو گفت: در این اردو تلاش کردیم ابتدا بازیکنان را از نظر بدنی به شرایط مطلوب برسانیم و در کنار آن روی مباحث فنی نیز کار کردیم. اولین بازی تدارکاتی ما مقابل تیم خوب لیگ برتری ملوان بندر انزلی برگزار شد؛ تیمی که با تمام توان و بازیکنانش در زمین حاضر شد و این فرصت را به ما داد تا محک جدی بخوریم. هرچند موفق به گلزنی نشدیم، اما دو گلی هم که دریافت کردیم روی ضربه پنالتی و یک تعویض ناخواسته رخ داد. با این حال، ارزیابی بسیار مفیدی از توانایی بازیکنان به دست آمد. بازی دوم نیز روز گذشته مقابل تیم امید شمیرانات برگزار شد و توانستیم این تیم را با نتیجه پر گل ۷ بر صفر شکست دهیم.
وی افزود: با توجه به اینکه باشگاهها در رده نوجوانان تیمهای ساختارمند ندارند و بیشتر به صورت آکادمی فعالیت میکنند، نیاز داریم برای محکزدن بهتر بازیکنان، دیدارهای تدارکاتی با تیمهای لیگ برتری برگزار کنیم. خوشبختانه هر ساله تیمهای لیگ برتری همکاری خوبی با ما دارند و این دیدارها فرصت ارزشمندی برای ارزیابی ملیپوشان فراهم میکند. اردوی بعدی ما نیز از ۱۹ تا ۲۵ شهریور در کرمان برگزار خواهد شد و با هماهنگی انجام شده، دو دیداری تدارکاتی برای بازیکنان در نظر گرفتهایم.
مهینی در پایان درباره روند استعدادیابی توضیح داد: لیگ نوجوانان که ماه گذشته زیر نظر سازمان لیگ برگزار شد، فرصت خوبی برای شناسایی بازیکنان بود. کادر فنی در آن رقابتها حضور داشت و همچنین مسابقات نوشهر و گرگان را نیز مورد ارزیابی قرار داد. در مجموع شش بازیکن به تیم ملی معرفی شدند که چهار نفر در اردوی گذشته و دو نفر در این اردو حضور داشتند و به نظر میرسد دو نفر از آنها به جمع ملیپوشان اضافه شوند. این موضوع نشاندهنده اهمیت داشتن ساختار قوی در باشگاهها و استمرار برگزاری مسابقات پایه است تا بتوانیم سال به سال تیم ملی پربارتری داشته باشیم.