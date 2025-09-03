اولویت طرح‌های اجتماعی استان بوشهر با رای‌گیری تخصصی تعیین می‌شود

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: برای اولویت‌بندی طرح‌ها در کارگروه اجتماعی و فرهنگی رأی‌گیری می‌شود و نتیجه تصمیم‌گیری، مبنای اقدام دستگاه‌ها در حوزه‌های مختلف خواهد بود.