پخش زنده
امروز: -
نشانی کارگاههای مجاز طرح دوگانهسوز کردن رایگان خودروها در خوزستان از سوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اهواز اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پرویز ایدون، مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اهواز با بیان اینکه ثبتنام طرح دوگانهسوز کردن رایگان خودروهای شخصی در خوزستان آغاز شد، گفت: مالکان خودروهای بنزینی میتوانند با مراجعه به سامانه اینترنتی، نسبت به دریافت نوبت اقدام کنند.
وی افزود: ثبتنام طرح دوگانهسوز کردن رایگان خودروهای بنزینی به دو گانه سوز سیانجی آغاز شده و مالکان خودروهای شخصی میتوانند با ثبتنام در سامانه GCR.NIOPDC.IR برای دریافت نوبت دوگانهسوز کردن خودروها اقدام کنند.
ایدون ادامه داد: کارگاههای مجاز در سطح منطقه اهواز جهت انجام این طرح در سه شهر اهواز، دزفول و ایذه هستند.
براساس این گزارش کارگاه یزدانی واقع در کوت عبدالله جنب نمایشگاههای خودرویی اهواز، کارگاه نوروزی واقع در خیابان آفرینش دزفول و کارگاه اسماعیلی در بلوار انقلاب در شهرستان ایذه از جمله کارگاههای مجاز معرفی شده در استان خوزستان هستند.
در حال حاضر خوزستان دارای ۴۲ جایگاه فعال عرضه سوخت CNG است که بیشترین آنها در شهر اهواز با ۱۲ جایگاه قرار دارد، پس از آن، آبادان با پنج جایگاه، دزفول و شادگان هرکدام با سه جایگاه و شوش، هفتگل و هندیجان هر کدام با ۲ جایگاه در رتبههای بعدی هستند، همچنین در شهرهای خرمشهر، ملاثانی و امیدیه هرکدام یک جایگاه فعال CNG وجود دارد.