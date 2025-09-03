پخش زنده
مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهدای لشکر ویژه ۵۵ با محوریت شهید معظم سید محمود کاوه در مهاباد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، این مراسم با حضور گسترده خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و اقشار مختلف مردم مهاباد همراه بوده و فضایی معنوی برای تجدید میثاق با آرمانهای شهادت و انقلاب اسلامی فراهم کرده است.
براساس اعلام معاونت اردویی، گردشگری و راهیان نور سپاه شهدای آذربایجان غربی، بیش از هزار نفر از مردم خراسان رضوی و آذربایجان غربی در این همایش حضور دارند.
حدود ۶۰ دستگاه خودرو از اهالی خراسان رضوی نیز بصورت خودجوش برای شرکت در این همایش عازم مهاباد شدهاند.
این رویداد فرصتی است برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهید محمود کاوه و همرزمان باوفایش، که با ایستادگی و فداکاریشان در تاریخ دفاع مقدس، نام آنان را در صدر الگوهای ایثار و وفاداری به سرزمین و دین ثبت کرده است.