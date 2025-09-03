پخش زنده
امروز: -
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان از شناسایی هزار و ۲۸۸ حساب شرکتهای بزرگ با گردش مالی ۸۵ همت در تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امید احمدی با بیان اینکه خوزستان ۶ درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهد و ۵ درصد درآمد مالیات کشور در این استان تامین میشود، گفت: با وجود وصول ۱۱۰ درصدی درآمد مالیاتی، مازاد درآمد به خوزستان بازگردانده نمیشود.
وی افزود: یکهزار و ۲۸۸ حساب شرکتهای بزرگ خوزستانی با گردش مالی ۸۵ همت در تهران شناسایی شد که انتظار میرود ۵۰ درصد گردش مالی این حسابها در استان انجام شود.
احمدی در خصوص مسئولیتهای اجتماعی شرکتها میگوید: برای اجرای مسئولیتهای اجتماعی نیاز به اهرم اجرایی است که ضروری است این مهم در سران سه قوه به ثبت برسد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان ادامه داد: برخی قضات از حساب تملک دارایی شهرداریها برداشت انجام میدهند، در حالی که این رقم برای زیرساختهای شهری هزینه میشود.
در ادامه این نشست مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان اظهار کرد: از سال گذشته تا کنون با همکاری اداره کل ثبت اسناد خوزستان سند مالکیت شماره پنج اهواز بعد از ۱۷ سال و سند شهرک صنعتی شوش بعد از ۱۵ سال صادر شد.
علی مهدیپور اظهار کرد: یکهزار و ۲۰۰ سند تک برگ برای صاحبان صنایع صادر شد، اما هنوز برای شهرک صنعتی شماره چهار اهواز سند مالکیت صادر نشده است.
وی با بیان اینکه برای ۶۰۰ هکتار از شهرکهای صنعتی استان سند صادر شده است افزود: طی سه سال گذشته ۳۸۰ هکتار از شهرک صنعتی خوزستان آزاد سازی شد تا به سرمایه گذار واقعی واگذار شود.