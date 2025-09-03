پخش زنده
امروز: -
در سال اول دولت چهاردهم، ظرفیت حملونقل هوایی کشور با الحاق ۲۲ فروند هواپیما، ۸ فروند بالگرد و نصب ۵ سامانه کمک ناوبری پیشرفته افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حملونقل هوایی بهعنوان یکی از ارکان کلیدی شبکه حملونقل، نقش مهمی در جابهجایی سریع مسافران، تسهیل صادرات و واردات کالاهای حساس و تقویت پیوندهای بینالمللی دارد و در اسناد بالادستی همچون برنامه هفتم توسعه و سند چشمانداز، توسعه فرودگاهها و ارتقای ایمنی پروازی مورد تأکید قرار گرفته است.
وزارت راه و شهرسازی با هدایت فرزانه صادق در سال نخست دولت چهاردهم توانسته است علاوه بر توسعه ظرفیت فرودگاهی، بهرهوری عملیاتی و ایمنی پروازی را افزایش دهد و خدمات مسافری و باری را ارتقا بخشد. این اقدامات شامل افزایش ناوگان، نوسازی تجهیزات ناوبری، توسعه باند و ترمینالها و اجرای طرحهای فناورانه ملی است.