فرمانده سپاه جواد الائمه خراسان شمالی گفت: مردم در جنگ ۱۲ روزه اخیر نشان دادند، اهل تسلیم نیستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ سردار اسماعیل فرجی در نشست خبری کنگره ملی سه هزار شهید استان، از خبرنگاران خواست با انعکاس اخبارِ این رویداد بزرگ، «گفتمان شهید و شهادت» را در سطح کشور گسترش دهند.
وی افزود: این کنگره در روزهای پنجم تا هفتم آبان به صورت رسمی برگزار خواهد شد.
برگزاری ده شب نمایش میدانی به عنوان سرزمین نور، برپایی نمایشگاه بینالمللی کتاب با بخش ویژه دفاع مقدس، برگزاری ۲۱ اجلاسیه استانی و تولید آثار فرهنگی از برنامههای کنگره ۳ هزار شهید استان است.
فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسانشمالی گفت: اگر میخواهیم ایرانی قوی داشته باشیم، تنها راه ما ادامه مسیر شهدا در حوزههای مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است.
فرجی گفت: شهدا در دوران دفاع مقدس درس بزرگی به ما دادند که نباید تسلیم دشمنان شویم و با آنان سازش کنیم.
فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) استان با تأکید بر ضرورت نهادینه شدن فرهنگ ایثار و شهادت تاکید کرد: برای رسیدن به ایران آباد و قوی باید اتحاد، همدلی و یکپارچگی داشته باشیم که این را نیز از شهدا آموختهایم.
فرجی با اشاره به تشکیل ستاد اجرایی کنگره با حضور ۲۵ دستگاه افزود: اطلاعات شهدای استان نیازمند بازسازی بود که در این مدت بهروز شده است.
وی از تکریم خانوادههای شهدا، برگزاری یادوارهها، ساخت فیلم و مستند و اجرای برنامههای فرهنگی متنوع بهعنوان اقدامات در دست اجرا نام برد.
فرمانده سپاه استان ادامه داد: ۲۱ اجلاسیه شهدا برنامهریزی شده که تاکنون ۱۰ اجلاسیه در شهرستانها برگزار شده است. همچنین چهار اجلاسیه قشری، دو اجلاسیه یگانی و پنج اجلاسیه موضوعی در دست اقدام است.
نمایش «روایت خورشید» در ۱۰ بخش مختلف اجرا خواهد شد که برای نخستین بار در استان به روی صحنه میرود. همچنین از ۱۹ مهرماه نمایشگاه بینالمللی کتاب با محوریت دفاع مقدس بهمدت ۱۰ روز در بجنورد برگزار خواهد شد.
کنگره ملی سه هزار شهید خراسانشمالی از پنجم آبانماه بهمدت سه شب در بجنورد برگزار میشود.