به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدحسین آشتیانی دبیر کارگروه توسعه صنایع خلاق معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نبود داده‌های دقیق را یکی از موانع اصلی رشد اقتصاد خلاق در ایران دانست و افزود: دولت و مراکز علمی حتی آمار مشخصی از تعداد استارتاپ‌ها، صادرات محصولات خلاق یا نیروی انسانی صنایع دستی ندارند. بدون داده نمی‌توان استراتژی داشت و زنجیره ناکامی‌ها ادامه پیدا می‌کند.

آشتیانی گفت: توسعه اقتصاد خلاق، نیازمند بسترسازی بنیادین است. در زیست‌بوم نوآوری ایران مدیرانی که به زبان صنایع خلاق مسلط باشند کم داریم و همین خلأ موجب شکاف در سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی شده است.

وی اظهار داشت: بسیاری از مدیران پارک‌های علم و فناوری هنوز با مفاهیم اقتصاد خلاق بیگانه‌ هستند و این مسئله جذب شرکت‌ها و نیروی انسانی را با مشکل مواجه کرده است. این تنها مشکل پارک‌ها نیست؛ بلکه کل اکوسیستم ما فاقد زبان و ادبیات مشترک است.

آشتیانی، با اشاره به تجربه‌های جهانی گفت: نیجریه در سال ۲۰۲۳ وزارت صنایع خلاق و گردشگری راه‌اندازی کرد. بریتانیا سال‌هاست صنایع خلاق را به رسمیت شناخته و هند با انستیتوی NID توانسته پلی میان سنت و صنعت ایجاد کند. اما در ایران هنوز درک روشنی از اهمیت این حوزه شکل نگرفته است.

آشتیانی تأکید کرد :سرمایه‌گذاری‌های دولتی در هنرهای سنتی و صنایع دستی به دلیل نبود استراتژی اغلب به بازار راه پیدا نمی‌کند. سوال اینجاست که میلیاردها تومان سرمایه‌گذاری چه سهمی از بازار را گرفته است؟

وی نیروی انسانی را کانون تحول دانست و اضافه کرد: اگر توان‌افزایی نیروی انسانی بر پایه یک استراتژی مشخص صورت نگیرد، ایجاد خوشه‌های فرهنگی و خلاق تنها در حد شعار باقی می‌ماند.

آشتیانی با اشاره به ظرفیت بالای زنان در این حوزه گفت: ۷۰ درصد بانوان می‌توانند در قالب استارتاپ وارد مسیر خوداشتغالی شوند و این می‌تواند گره‌گشای بزرگی برای اقتصاد باشد.

وی افزود: صنایع خلاق در تاریخ ایران نقشی جدی ایفا کرده است؛ برای نمونه، در دوره ساسانی پارچه ابریشمی ایران به اروپا و سفال ایرانی به خاورمیانه صادر می‌شد. امروز هم می‌توانیم از همین ظرفیت برای تنوع‌بخشی به اقتصاد استفاده کنیم.

دبیر کارگروه توسعه صنایع خلاق معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم تصریح کرد: بر اساس آمار اتحادیه اروپا، اقتصاد خلاق هشت میلیون شغل در این قاره ایجاد کرده و تنها در بریتانیا ۲ میلیون نفر در این صنعت مشغول به کارند.

آشتیانی افزود: ایران نیز با تنوع فرهنگی بی‌نظیر خود می‌تواند به چنین جایگاهی برسد؛ مشروط بر اینکه «ادبیات مشترک و استراتژی منسجم» در سیاست‌گذاری به‌سرعت شکل بگیرد.