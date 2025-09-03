استاندار کرمانشاه با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه کشاورزی، برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی این بخش را اقدامی ضروری برای توسعه و ارتقای بهره‌وری دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در آیین افتتاح برگزاری نمایشگاه تخصصی ادوات کشاورزی در کرمانشاه اظهار کرد: استان کرمانشاه بیش از ۹۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد و توسعه این بخش یکی از اولویت‌های جدی مدیریت استان است.

وی با بیان اینکه «کشاورزی هوشمند» باید در دستور کار قرار گیرد، افزود: مکانیزاسیون، استفاده از شیوه‌های نوین آبیاری همچون آبیاری قطره‌ای و تحت فشار و مدیریت بهینه منابع آبی از مهم‌ترین راهکار‌های افزایش بهره‌وری در این بخش است.

استاندار کرمانشاه بر نقش نمایشگاه‌ها در پیوند میان کشاورزان و تولیدکنندگان ادوات کشاورزی تأکید کرد و گفت: در این نمایشگاه حدود ۶۰ شرکت از ۱۰ استان کشور حضور دارند که محصولات و ادوات جدید و متناسب با نیاز کشاورزان را عرضه کرده‌اند.

دکتر حبیبی ادامه داد: حضور کشاورزان در این نمایشگاه فرصتی فراهم می‌کند تا به صورت مستقیم نیاز‌های خود را با تولیدکنندگان در میان بگذارند و ادوات موردنیاز خود را تأمین کنند.

وی همچنین به همکاری بانک کشاورزی در این رویداد اشاره کرد و افزود: بانک کشاورزی با ایجاد غرفه در نمایشگاه و مذاکره مستقیم با تولیدکنندگان، زمینه تأمین منابع مالی خرید تجهیزات توسط کشاورزان را فراهم کرده است تا مشکلات احتمالی در حوزه ضمانت و تسهیلات برطرف شود.

استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: این گونه نمایشگاه‌ها دانش روز را در اختیار کشاورزان قرار می‌دهد، آنان را با ادوات پیشرفته آشنا می‌کند و در نهایت باعث افزایش تولید، بهبود بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها می‌شود.

مدیر ارشد استان گفت: استان کرمانشاه با داشتن بیش از ۱۵۰ هزار بهره‌بردار بخش کشاورزی، از برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی استقبال می‌کند چرا که می‌تواند بخشی از نیاز‌های کشاورزان منطقه را تأمین کند.

