بهره‌برداری از ۴ طرح عمرانی و خدماتی در سه‌راهی روستای گوزیک و عملیات اجرایی آسفالت روستایی در سلماس آغاز شد.

افتتاح و کلنگ‌زنی طرح‌های عمرانی و عشایری به ارزش ۳۷۹ میلیارد ریال در سلماس

افتتاح و کلنگ‌زنی طرح‌های عمرانی و عشایری به ارزش ۳۷۹ میلیارد ریال در سلماس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ فرماندار سلماس در این مراسم گفت:، طرح آبرسانی روستای هشتراک با اعتبار ۲۲ میلیارد ریال و طرح آبرسانی روستای کله‌رش علیا با اعتبار ۱۷ میلیارد ریال و اسفالت روستایی افتتاح شد

علی علایی افزود:همچنین عملیات کلنگ‌زنی طرح‌های بزرگ آسفالت محور گوزیک به هشتراک با اعتباری بالغ بر ۲۹۰ میلیارد ریال آغاز شد.

از دیگر طرح‌های به بهره‌برداری رسیده می‌توان به راه‌اندازی پنل خورشیدی، آبشخور سیار و اجرای لوله پلی‌اتیلنی به ارزش بیش از ۵۰ میلیارد ریال اشاره کرد.

جمع کل اعتبارات هزینه‌شده و پیش‌بینی‌شده برای این طرح‌ها بالغ بر ۳۷۹ میلیارد ریال است که گامی مؤثر در توسعه زیرساخت‌های روستایی، خدمات‌رسانی به جامعه عشایری و ارتقای کیفیت زندگی اهالی منطقه به شمار می‌رود.