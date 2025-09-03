مسئول آموزش بهورزان قم گفت: ۷۵ بهورز در ۶۲ خانه بهداشت استان مشغول ارائه خدمات درمانی و بهداشتی به مردم روستا هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، لیلا خلیفه قلی، مسئول آموزش بهورزان قم با اشاره به اینکه ۶۲ خانه بهداشت در سطح روستاهای استان قم وجود دارد، گفت: در این خانه‌های بهداشت ۷۵ بهورز مشغول ارائه خدمات درمانی و بهداشتی به مردم روستا هستند.

لیلاخلیفه قلی افزود: ارتقاء سلامت و پیشگیری از بیماری‌ها ،شناسایی جمعیت جغرافیایی روستا، آموزش بهداشت، بهداشت محیط، مراقبت از گروه‌های سنی نوزادان کودک نوجوان جوان میانسال و سالمند و مراقبت از مادران باردار از مهمترین وظایف بهورز در روستاست.

۱۲ شهریور در تقویم ملی ایران روز بهورز نام‌گذاری شده است.

سال ۱۳۶۳ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وقت با هدف کمک رسانی هر چه بیشتر به بیماران روستایی وهمچنین در جهت تحقق یکی از اهداف انقلاب اسلامی مبنی بر فقر زدایی از روستاها خانه های بهداشت را در روستاها تاسیس کرد که با آموزش بهورزان شاهد سطح بهداشت و سلامتی در سطح روستاهای کشور باشد .