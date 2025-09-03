تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد ساخت و ساز در سایتی که به برنامه هسته‌ای مشکوک رژیم صهیونیستی مرتبط است، شدت گرفته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از آسوشیتدپرس، تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد رژیم اسرائیل در حال توسعه سریع یک مرکز هسته‌ای مشکوک است.

بر اساس تصاویر ماهواره‌ای که از سوی کارشناسان تجزیه و تحلیل شده است، کار ساخت و ساز بر روی یک سازه جدید و بزرگ در تأسیساتی که مدت‌ها برای برنامه تسلیحات اتمی اسرائیل کلیدی بوده و مدت‌ها به آن مشکوک بوده‌اند، شدت گرفته است. آنها می‌گویند این می‌تواند یک رآکتور جدید یا تأسیساتی برای مونتاژ تسلیحات هسته‌ای باشد -، اما پنهان‌کاری در مورد این برنامه، اطمینان از آن را دشوار می‌کند.

کار در مرکز تحقیقات هسته‌ای شیمون پرز نقب در نزدیکی شهر دیمونا، سوالاتی را در مورد جایگاه اسرائیل به عنوان تنها کشور مسلح به سلاح هسته‌ای در غرب آسیا که به طور گسترده پذیرفته شده است، دوباره مطرح خواهد کرد. همچنین این اقدام می‌تواند انتقادات بین‌المللی را به دنبال داشته باشد، به ویژه که اسرائیل و امریکا در ماه ژوئن به دلیل نگرانی از اینکه جمهوری اسلامی می‌تواند از تأسیسات غنی‌سازی خود برای دستیابی به سلاح اتمی استفاده کند، تاسیسات هسته‌ای در سه منطقه در ایران را بمباران کردند. در میان تاسیساتی که مورد حمله قرار گرفتند، رآکتور آب سنگین ایران در اراک بود.

هفت متخصص که تصاویر را بررسی کردند، همگی گفتند با توجه به نزدیکی این ساختمان به رآکتور دیمونا، جایی که هیچ نیروگاه برق غیرنظامی وجود ندارد، معتقدند این ساختمان با برنامه تسلیحات هسته‌ای اسرائیل که مدت‌ها مشکوک بوده است، مرتبط است. با این حال، آنها در مورد اینکه این ساختمان جدید چه می‌تواند باشد، اختلاف نظر دارند.

سه نفر گفتند موقعیت و اندازه منطقه در حال ساخت و ساز و این واقعیت که به نظر می‌رسد چندین طبقه دارد، به این معنی است که محتمل‌ترین توضیح برای این کار، ساخت یک راکتور آب سنگین جدید است. چنین راکتور‌هایی می‌توانند پلوتونیوم و ماده دیگری را که برای سلاح‌های هسته‌ای کلیدی است، تولید کنند.

چهار نفر دیگر اذعان کردند این می‌تواند یک راکتور آب سنگین باشد، اما همچنین گفتند این کار می‌تواند مربوط به یک تأسیسات جدید برای مونتاژ سلاح‌های هسته‌ای باشد. آنها با توجه به اینکه ساخت و ساز هنوز در مراحل اولیه است، از اظهار نظر قطعی خودداری کردند. اسرائیل داشتن سلاح‌های اتمی را تأیید یا تکذیب نمی‌کند و کابینه این رژیم به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخی نداده است. کاخ سفید، که وفادارترین متحد اسرائیل است، نیز به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخی نداد.

تصاویر ماهواره‌ای که از سوی خبرگزاری آسوشیتدپرس تجزیه و تحلیل شده‌اند، نشان می‌دهند که یک پروژه ساخت و ساز عظیم در محل برنامه طولانی مدت مشکوک به سلاح‌های هسته‌ای اسرائیل در حال انجام است. این تصاویر ماهواره‌ای مربوط به دیمونا است که در بیابان اسرائیل واقع شده و دارای یک راکتور آب سنگین است که از دهه ۱۹۶۰ فعالیت می‌کند.

کارشناسان می‌گویند که این راکتور آب سنگین، پلوتونیوم مورد نیاز برای سلاح‌های هسته‌ای اسرائیل و همچنین ایزوتوپ تریتیوم را فراهم می‌کند. این ایزوتوپ برای تقویت و همچنین کوچک‌سازی سلاح‌های هسته‌ای برای نصب بر روی کلاهک‌های موشکی استفاده می‌شود.

اکنون اسرائیلی‌ها هرگز داشتن برنامه سلاح‌های هسته‌ای را تأیید یا تکذیب نکرده‌اند و دولت اسرائیل به سوالات خبرگزاری آسوشیتدپرس در مورد این ساخت و ساز پاسخی نداده است.

با این حال، تحلیلگرانی که با آسوشیتدپرس صحبت کرده‌اند و همچنین تجزیه و تحلیل ماهواره‌ای آسوشیتدپرس از تصاویر نشان می‌دهد این پروژه می‌تواند شامل موارد مختلفی باشد، از جمله آنچه کارشناسان می‌گویند این است که این پروژه می‌تواند یک راکتور آب سنگین جدید باشد که به اسرائیل اجازه می‌دهد سلاح‌های هسته‌ای بیشتری بسازد یا به طور بالقوه سلاح‌های هسته‌ای موجود خود را تعمیر کند. ایزوتوپ تریتیوم که قبلاً به آن اشاره کردم، سالانه حدود ۵٪ تجزیه می‌شود.

این بدان معناست که... حدود ۲۰ سال دیگر آن تریتیوم از بین می‌رود - به این معنی که آنها برای داشتن سلاح‌های هسته‌ای که اسرائیل داشتن آنها را تأیید نمی‌کند، باید به (ساختن) یک راکتور آب سنگین ادامه دهند.