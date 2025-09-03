کارشناس آزمون: انتخاب رشته دانشگاهها باید بر اساس علاقه داوطلبان باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ عضو ستاد هماهنگی آزمونهای سازمان سنجش در مازندران گفت: انتخاب رشته دانشگاهها باید بر اساس علاقه داوطلبان باشد.
طحانی افزود: هر داوطلب آزمون سراسری که مجاز به انتخاب رشته شده تا ۱۵۰ کدرشته میتواند انتخاب کند.
وی تصریح کرد: مهمترین عامل در زمان انتخاب رشته، علاقه داوطلب اسیت که مهمترین معیار میتواند باشد.
یاداور میشوم انتخاب رشته داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ از روز ۱۱ شهریور در سایت سازمان سنجش آغاز شد و تا شنبه ۱۵ شهریور ادامه خواهد داشت.