مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: درخواستهای فعالان و شاغلان حوزه هنر کشور در سازمان تأمیناجتماعی مورد رسیدگی قرار میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، به نقل از سازمان تأمین اجتماعی، در نشست مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با نمایندگان و فعالان جامعه سینمایی و فرهنگ وهنر، مسائل مختلف بیمهای هنرمندان مطرح و مقرر شد که کارگروه مشترک مسایل را احصاء و راه حلها را پیشنهاد بدهد.
مصطفی سالاری در این نشست با تأکید بر تقویت تعامل با ذینفعان مختلف این سازمان از جمله هنرمندان و سینماگران بیان کرد: درخواستهای فعالان و شاغلان حوزه هنر کشور در سازمان تأمیناجتماعی مورد رسیدگی قرار میگیرد. در این ارتباط کمیتهای اختصاصی در راستای بررسی مسائل این حوزه در سازمان تأمیناجتماعی تشکیل خواهد شد.
وی با بیان اینکه ارتباط خوب و مناسبی میان سازمان تأمیناجتماعی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وجود دارد، تصریح کرد: هدف ما این است که با تلاش و همکاری متقابل زمینه پوشش بیمهای گسترده هنرمندان کشور فراهم شود و این گروه از مخاطبان از خدمات سازمان برخوردار شوند.