به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابت‌ها که شامل رقابت در ۵ رشته شمشیربازی اپه، شنای آزاد، تیراندازی تپانچه، دو استقامت و پرش با اسب است، در بخش انفرادی معتز محمد از مصر با ۱۵۷۹ امتیاز قهرمان شد و ماتیس روشا از فرانسه و ماتی لوکش از چک دوم و سوم شدند. در تیمی هم تیم‌های فرانسه، اوکراین و مصر اول تا سوم شدند.

در رده بندی پایانی این دوره تیم مصر با کسب ۲ نشان طلا و ۲ برنز قهرمان جهان شد و تیم‌های فرانسه و ایتالیا دوم و سوم شدند.