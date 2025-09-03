پخش زنده
مسابقات پنجگانه مدرن یا پنتاتلون قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در کوناس لیتوانی به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابتها که شامل رقابت در ۵ رشته شمشیربازی اپه، شنای آزاد، تیراندازی تپانچه، دو استقامت و پرش با اسب است، در بخش انفرادی معتز محمد از مصر با ۱۵۷۹ امتیاز قهرمان شد و ماتیس روشا از فرانسه و ماتی لوکش از چک دوم و سوم شدند. در تیمی هم تیمهای فرانسه، اوکراین و مصر اول تا سوم شدند.
در رده بندی پایانی این دوره تیم مصر با کسب ۲ نشان طلا و ۲ برنز قهرمان جهان شد و تیمهای فرانسه و ایتالیا دوم و سوم شدند.