از غزه تا مدینه؛ گرامیداشت میلاد پیامبر (ص) با طنین وحدت و هنر
رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت یک هزار و پانصدمین میلاد پیامبر اسلام از اجرای ۱۲هزار برنامه و رونمایی از ۷۰ اثر هنری به بهانه این مناسبت بزرگ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، وی در ابتدای نشست، با تبریک فرارسیدن ماه ربیع الاول و مناسبتهای مبارک این ماه گفت: میلاد رسول اسلام، امامت حضرت ولیعصر (عج) و بسیاری مناسبتهای خاص در این ماه اتفاق افتاده است. همچنین تقارن آن با هفته دولت را تبریک گفته و اعلام داشت، امیدوارم خداوند متعال به ما توفیق بدهد تا بتوانیم وظایف خود را در این شرایط ویژه و حساس با توجه به حوادث پیش آمده در منطقه و جهان اسلام، به شایستگی انجام دهیم.
حجتالاسلام والمسلمین اختری در ادامه به اهمیت اتحاد و انسجام میان مسلمانان جهان اشاره کرد و گفت: هفته وحدت امسال، مصادف با هزار و پانصدمین سال ولادت پیامبر رحمت و سال ویژه و مهمی از لحاظ تاریخی و همچنین تحولات منطقهای و بین المللی است، بنابراین ضرورت دارد، برنامهها و اقدامات فراگیر و هماهنگی در سطح ملی، منطقهای و بین المللی طراحی و برنامه ریزی شود تا در منطقه و امت اسلامی، تاثیرگذار بوده و جهشی در مقابله با دشمنان ایجاد کند و زمینه ساز اتحاد هر چه بیشتر مسلمانان و آزادی فلسطین و غزه باشد.
وی با بیان اینکه موضوع وحدت، فقط محدود به یک هفته نیست گفت: لازم است، رویکرد تقویت وحدت در تمام طول سال، استمرار داشته باشد و انتظار داریم که همه دستگاهها در کل سال، برنامههایی را در این زمینه داشته باشند و در سطح بین المللی نیز اقدامات فراگیری صورت پذیرد.
رئیس ستاد بزرگداشت هفته وحدت تاکید کرد: مساله غزه و فلسطین به یک موضوع مهم برای امت اسلام و همه جهان تبدیل شده و لازم است، تبیین و روشنگری در این خصوص توسط اهالی هنر و رسانه و نخبگان و سایر اقشار صورت گیرد. همچنین اهداف نبی مکرم اسلام (ص) در ایام هفته وحدت تبیین و بازخوانی شود، تاگام خوبی برای حمایت از مردم غزه و مقابله با دشمن باشد.
وی تصریح کرد: امسال باید تلاش مضاعف کنیم تا با همکاری مردم، مسئولین، نخبگان و علاقمندان به پیامبر (ص)، اقداماتی را به نمایش بگذاریم که به تقویت وحدت امت اسلام کمک کند. البته دستگاههای مختلف در سطح بین الملل برنامههای خوب و گستردهای دارند و باید هماهنگی لازم ایجاد شود تا بتوانیم بهترین راهکارها را برای به دست آوردن بهترین دستاوردها، ارایه دهیم.
حجتالاسلام والمسلمین اختری در ادامه با تأکید بر اهمیت تبیین شخصیت پیامبر اسلام (ص)، معارف قرآن و سیره آن حضرت در دفاع از مظلومان و عدالتگستری، افزود: باید با اتکا به پژوهشهای عمیق و تولیدات نو، گفتمان اخلاق، عدالت و هدایتگری رسول اکرم (ص) را در سطح جهان عرضه کنیم. این موضوع باید بیش از پیش مورد توجه مراکز پژوهشی و فرهنگی کشور قرار گیرد.
وی گفت: در برنامههای پیشرو این موضوعات مورد توجه قرار گرفته، اما نیازمند تأکید و تمرکز بیشتر است. مراکز علمی، پژوهشی و فرهنگی بهصورت جدیتری فعال شدهاند.
رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت هفته وحدت اعلام کرد: امسال با تاکید نماینده معزز ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، حضرت حجت الاسلام والمسلمین موسی پور ستاد مرکزی و ستادهای استانی در این شورا تشکیل و با همکاری و همافزایی همه نهادهای فرهنگی، دولتی و مردمی، حرکتی بزرگ و ماندگار در بز رگداشت این مناسبت عظیم رقم خواهد خورد.
مهمترین برنامههای در نظر گرفته شده:
-
مراسم و جشنهای عمومی:
-
جشن بزرگ میدانی پیامبر رحمت (ص): ایجاد غرفه و موکبهای پذیرایی و فرهنگی، حضور اقشار مختلف مردم از میدان هفتم تیر تا میدان حضرت ولی عصر (عج) در تهران (۱۹ شهریور).
-
همزمان با جشنهای سراسر کشور: فعالسازی ۳۱,۰۰۰ موکب در جشنهای ویژه در سراسر کشور.
-
جشنهای مردمی در بقاع متبرکه: برپایی مجموعه جشنها در بیش از ۲۲۰۰ بقعه متبرکه در سراسر کشور (طول هفته وحدت).
-
رویداد ملی «پیامبر همراه»: اجرای جشنهای مردمی با تکیه بر شبکه فرهنگی هنری بسیج در مساجد، محلات و مراکز بسیج سراسر کشور.
-
جشن بزرگ میلاد پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع): در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) (۱۸ و ۱۹ شهریور).
-
جشن میلاد پیامبر (ص) ویژه بانوان: با حضور مشاورین خانواده، کودک و نوجوان و میزهای خدمات فرهنگی در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) (ایام هفته وحدت).
-
جشن میلاد ویژه کودکان و نوجوانان: با اجرای نمایش، مسابقات، گروههای سرود و اهدای جوایز در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع).
-
نورافشانی: در شب میلاد پیامبر اعظم (ص) (سهشنبه ۱۸ شهریور) در تمام مراکز استانها و شهرهای بزرگ.
-
مراسم و جشنهای فرهنگی میلاد النبی (ص) و محافل قرآنی: ویژه طلاب خارجی و خانوادهها در ایران و بیش از ۱۰۰ کشور تحت پوشش جامعه المصطفی (ص).
-
پویشهای ملی و مردمی:
-
پویش ملی «به عشق پیامبر (ص) میبخشم»: با هدف آزادی ۱۷,۰۰۰ زندانی غیرعمد، با همکاری شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد دیه.
-
پویش «به عشق محمد (ص)»: در بیش از ۲۲۰۰ بقاع متبرکه.
-
برپایی پویش «امت آفتاب»: برای کلیه گروههای سنی در کلیه رشتههای هنرهای تجسمی به صورت بینالمللی (در طول باقیمانده سال).
-
فعالیتهای قرآنی:
-
محافل قرآنی عمومی و اختصاصی: برای آقایان و بانوان در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع).
-
جلسات آموزش معارف: نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، مهدویت و سخنرانی کوتاه مبلغین، هر روزه در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع).
-
کرسیهای تلاوت تدبری: با محوریت پیامبر (ص) و وحدت، با حضور قاریان و متخصصان تفسیر آیات (طول هفته وحدت).
-
ادامه طرح «زندگی با آیه ها»: با محوریت آیات وحدت، شامل پوستر، موشن گرافیک و برنامههای حفظ، قرائت و تبیین آیات (طول هفته وحدت).
-
کاروان قرآن وحدت: متشکل از قاریان و حافظان بینالمللی شیعه و سنی در مناطق اهل سنت، همراه با مجری، گروه تواشیح و دعوت از علمای اهل سنت (طول هفته وحدت).
-
فعالیتهای فرهنگی و هنری:
-
اجرای برنامه «قصهگویان وحدت»: در قالب روایت قصههایی با محوریت وحدت، همدلی، همبستگی و میلاد پیامبر (ص) توسط مربیان و اعضای کانون پرورش فکری کودکان در سراسر کشور.
-
ورکشاپ هنرهای تجسمی: توسط هنرمندان رشتههای مختلف، با چاپ آثار برتر به صورت کتاب (۱۷ شهریور).
-
توسعه تولیدات محتوایی: در حوزه شعر، نغمه و نوحه توسط کانونهای فعال با حضور ۱۲۰۰ مداح.
-
تزئین: ساختمانهای اتاق اصناف و اتحادیههای صنفی در سطح ۴۰۰ اتاق اصناف و بیش از ۸۰۰۰ اتحادیه صنفی با پرچم و نام پیامبر اعظم (ص).
-
فعالیتهای مرتبط با ورزش:
-
تقدیر از ورزشکاران: بویژه قهرمانان و مدالآوران اهل سنت در عرصههای بینالمللی (هفته وحدت).
-
نامگذاری مسابقات ورزشی و نشستهای تبیینی: با نام پیامبر اعظم (ص) برای ورزشکاران و قهرمانان (سراسر کشور).
-
فعالیتهای فضای مجازی:
-
بارگذاری هشتگهای مختلف: از جمله #امت_رسول_الله_ص به عنوان هشتک امت محمدی و فعالیتهای جهاد تبیین.
برنامههای مرتبط با فلسطین و کودکان غزه:
-
تجمع دانشآموزی: «پیامبراعظم (ص) و عدالت اجتماعی» در اعتراض به جنایات صهیونیستها علیه کودکان غزه (۱۳ مهر).
-
پویش «کودک فلسطینی، آرامش گمشده»: به مناسبت بزرگداشت محمدالدوره، شامل نقاشی زنده توسط دانشآموزان (۸ مهر).
-
اجلاس بینالمللی همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی: یادواره محمدالدوره و بزرگداشت شهدا (۱۲ روزه، از ۱ تا ۱۲ مهر) با حضور مهمانان خارجی در سالن اجلاس سران.
-
کمیسیون تخصصی اجلاس: با عنوان «پیامبر اعظم و جایگاه ویژه زنان: نقش زنان غزه در ایجاد سبک زندگی مقاومتی» (۱۴ مهر در باغ موزه قصر).
-
نشستهای متنوع «استمرار نسلکشی در غزه»: با عنوان «بیداری امت رحمت للعالمین» با حضور کارشناسان، نخبگان، سازمانهای مردمنهاد و فعالان حوزه فلسطین (در مراکز مختلف).
-
پویش بینالمللی ساخت درنای کاغذی: با عنوان «جهان، کودکان را ببین» با هدف افزایش آگاهیبخشی نسبت به تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران، غزه و همدردی با کودکان جنگ (طول هفته وحدت).
برنامههای بینالمللی:
-
هماهنگی با مجامع محلی کشورها: و نمایندگان مجمع جهانی اهل بیت (ع) برای برپایی جشنهای میلاد النبی (ص).
-
برپایی رویداد بینالمللی «امت احمد»: در داخل و خارج از کشور، بویژه در کشورهای حوزه مقاومت و میان اقوام مختلف (طول هفته وحدت).
-
برگزاری همایش ویژه ۱۵۰۰ سالگرد میلاد پیامبر اکرم (ص): در تمامی مراکز دانشگاه آزاد اسلامی داخل و خارج از کشور.
-
فعالیتهای جامعه المصطفی (ص): برگزاری جشنهای فرهنگی میلاد النبی (ص) و محافل قرآنی ویژه طلاب خارجی و خانوادهها در ایران و بیش از ۱۰۰ کشور.