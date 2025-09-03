به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان، در اولین روز از جشنواره هجدهم که با حضور حمیدرضا اردلان دبیر جشنواره، اسحاق شکری مدیرعامل انجمن موسیقی ایران و مدیر اجرایی جشنواره در تالار رودکی برگزار شد نوازندگان و خوانندگان در بخش موسیقی آذربایجان در حضور هیئت داوران متشکل از ایمران حیدری، شهریار صدیق، حسین ملکی زاده و امیر راستبد در سه رده سنی روی صحنه رفتند و رپرتوار سازی و آوازی خود را اجرا کردند.

در این روز در رده سنی الف ساز قوپوز ۵ نوازنده، رده سنی ب ساز قوپوز ۵ نوازنده، رده سنی الف ساز قانون ۲ نوازنده، رده سنی ب ساز قانون ۱ نوازنده، رده سنی الف ساز تار ۸ نوازنده، رده سنی ب ساز تار ۶ نوازنده، رده سنی الف در بخش آواز ۷ خواننده، رده سنی ب در بخش آواز ۱ خواننده، رده سنی الف ساز گارمون ۱ نوازنده، رده سنی ب ساز گارمون ۱ نوازنده، رده سنی الف ساز قاوال ۲ نوازنده، رده سنی الف ساز عود ۱ نوازنده، رده سنی ب ساز عود ۱ نوازنده و در رده سنی الف ساز کمانچه الف ۱ نوازنده روی صحنه رفتند.

در حاشیه این اجراها احمد صدری پژوهشگر موسیقی نواحی، مریم قره سو استاد دانشگاه و پژوهشگر موسیقی و صادق چراغی آهنگساز و پژوهشگر موسیقی نواحی به تماشای بخش موسیقی آذربایجان جشنواره هجدهم نشستند.

امروز در دومین روز از هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان نوازندگان ساز دوتار، للوا، کمانچه، دسرکوتن، قره نی، سرنا و خوانندگان در بخش موسیقی مازندران در حضور هیئت داوران متشکل از ارسلان طیبی ، فضل اله دهقان و مسلم فهیمی به اجرا می پردازند.

همچنین مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تخصیص اعتبار مالی مستقل برای جشنواره موسیقی جوان و همکاری بنیاد ملی نخبگان با این رویداد ملی خبر داد.

بابک رضایی، مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به رویکرد حمایتی این دفتر از جشنواره ملی موسیقی جوان گفت: این جشنواره یکی از مهم‌ترین برنامه‌های موسیقی برای دفتر موسیقی به‌عنوان متولی سیاستگذاری در این حوزه است. اهمیتی که دفتر موسیقی برای این جشنواره قائل بوده، موجب شده تا در چارچوب قانون بودجه امسال که تنها امکان تخصیص اعتبار به ۲ رویداد موسیقایی وجود داشت، در کنار جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر، جشنواره موسیقی جوان نیز از حمایت مالی برخوردار شود. این مسئله نشان‌دهنده پشتیبانی تمام‌قد دفتر موسیقی و معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از جشنواره موسیقی جوان است و تلاش می‌شود این جشنواره مسیر خود را مانند گذشته با قدرت ادامه دهد و به جایگاهی بهتر دست یابد.

رضایی در ادامه با اشاره به جایگاه هیئت داوران جشنواره اظهار کرد: داوران این جشنواره از موزیسین‌های تراز اول کشور هستند و همین حضور نشان‌دهنده اهمیت ویژه این رویداد در جامعه موسیقی است. طی ادوار گذشته، جشنواره موسیقی جوان جایگاه خود را برای اهالی موسیقی تثبیت کرده و حضور اساتید و بزرگان در کنار آن، بیانگر توجه جدی جامعه موسیقی به این جشنواره است. به نظر می‌رسد موسیقی ایران آینده خود را در این جشنواره دنبال می‌کند. این رویداد فرصت بازشناسی نسل تازه هنرمندان موسیقی کشور است و امید می‌رود با استعدادهای منحصر به فرد جوانان در بخش‌ها و سازهای مختلف، آینده فرهنگ موسیقی ایران پرشکوه‌تر از گذشته رقم بخورد.

مدیرکل دفتر موسیقی درباره راهکارهای ارتقای کیفیت جشنواره جوان گفت: این جشنواره یکی از تخصصی‌ترین جشنواره‌های موسیقی محسوب می‌شود. تلاش من این است که در سال‌های آینده با اتکا به پشتوانه مهم حضور صمیمانه و دلسوزانه اساتید و بزرگان موسیقی، فضای جشنواره را ارتقا دهیم. همچنین از ظرفیت‌های بنیاد ملی نخبگان و محیط‌های دانشگاهی بهره خواهیم برد تا جشنواره جوان با حمایت‌ها و امکانات بیشتر و به شکلی پربارتر برگزار شود.

رضایی با اشاره به اهمیت حمایت از برگزیدگان جشنواره موسیقی جوان عنوان کرد: از اینکه برخی از وعده‌های حمایتی گذشته محقق نشده، خرسند نیستم. اما امسال تلاش می‌کنیم خروجی جشنواره جوان را در چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر به نمایش بگذاریم. امیدواریم رسانه‌ها آن زمان قضاوت کنند که تا چه اندازه توانسته‌ایم به وعده‌های خود عمل کنیم. هدف ما این است که استعدادهای کشف‌شده در جشنواره جوان در جشنواره فجر حضور داشته باشند، آثار خود را به اجرا بگذارند و راه فعالیت‌های گروهی‌شان آغاز شود. با توجه به حمایت‌های انجمن موسیقی ایران، این هنرمندان می‌توانند در سال‌های آینده به جایگاه‌های بالاتری دست یابند.

هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان به دبیری حمیدرضا اردلان تا ۲۶ شهریور سال جاری در تالار رودکی تهران برگزار می‌‏شود.