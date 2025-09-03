پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در مراسمی از برگزیدههای جشنواره تمرکزی سطح سوم طرح لبیک یا امام خامنهای عزیز و طرح فرهنگی مصباح تیپ ۴۱ متحرک هجومی نزاجا تجلیل شد.
فرمانده تیپ ۴۱ متحرک هجومی نزاجا گفت: طرح لبیک شامل ۳۱ طرح لبیک است که در حوزه امادگی رزمی، نیروی انسانی و حوزه آموزش و توان رزمی است.
سرهنگ ستاد علی اشرف کنعانی افزود: ۲۲ تا از طرحهای لبیک به لحاظ اهمیت بخشی به نیروی انسانی کمک به نیروی انسانی است بیشتر در زمینه ازدواج کارکنان و فرزندان آنها حمایت از، بیمان است.