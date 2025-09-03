پخش زنده
با حکم شهردار تهران، اختصاص اختیار بررسی فنی پروژههای محیط زیستی من جمله احداث نیروگاههای خورشیدی و تصفیه خانههای محلی در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران به اداره کل محیط زیست تفویض اختیار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، "محمد صابر باغخانی پور، مدیرکل محیط زیست شهرداری تهران با تشریح این موضوع اظهار کرد: این اداره کل، با اجرای دو پروژه کلان توسعه نیروگاههای خورشیدی و تصفیه خانهها، گام بلندی در مسیر تبدیل پایتخت به شهری سبز و پایدار برداشته است. هدف نهایی این پروژه ها، کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی، بهبود کیفیت هوا و آب، و حرکت به سوی شهری مقاوم و دوستدار محیط زیست است که در نهایت به ارتقای کیفیت زندگی شهروندان منجر خواهد شد.
وی افزود: در همین راستا، بررسی و تائید اسناد فنی «احداث نیروگاههای تجدیدپذیر» و «احداث تصفیهخانههای محلی» از سوی شهردار تهران به اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار تفویض شد.
مدیرکل محیط زیست شهرداری تهران تصریح کرد: دلیل تخصصی بودن ماهیت پروژههایی مانند احداث نیروگاههای خورشیدی و تصفیهخانههای محلی، و با استناد به اسناد فرادست از جمله «دستورالعمل پیادهسازی پروژههای انرژیهای تجدیدپذیر در شهرداری تهران»، رسیدگی به کفایت فنی کلیه اسناد این پروژهها (شامل گزارشهای توجیهی، امکانسنجی، مکانیابی و جزئیات طراحی) بر عهده اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار گذاشته شد.
باغخانی پور گفت: از اهداف مهم این بخشنامه، تمرکززدایی و سپردن امور به نهاد تخصصی مرتبط، کاهش خطا، افزایش راندمان و جلوگیری از هدررفت هزینه و زمان در فرآیند اجرای این پروژهها میباشد. این تصمیم، گام بلند دیگری در راستای عملیاتیسازی هرچه بیشتر اهداف توسعه پایدار و تبدیل تهران به شهری سبزتر و با انرژی پاک به شمار میرود.