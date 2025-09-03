پخش زنده
رئیس فراکسیون کارآفرینی، رفع موانع تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی از تشکیل کارگروهی مشترک بین دولت، مجلس و بخش خصوصی برای رفع موانع تولید و حمایت از بخش خصوصی صنعت پالایش نفت خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، به نقل از روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، سیدکریم معصومی گفت: فراکسیون کارآفرینی، رفع موانع تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی در نشستی تخصصی با حضور معاونان وزیر نفت، مدیران انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش و پالایشگاههای خصوصی، پیشنهاد تشکیل کارگروهی مشترک برای رفع موانع تولید و حمایت از بخش خصوصی صنعت پالایش را ارائه کرد. این کارگروه قرار است با تمرکز بر اصلاحات قانونی و عملیاتی، گامی مؤثر در راستای تقویت امنیت انرژی کشور بردارد.
وی افزود: این نشست تخصصی با عنوان «بررسی چالشها و مسائل پالایشگاههای نفت خصوصی کشور» و با حضور اعضای فراکسیون، ناصر عاشوری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت، معاونان وزیر نفت شامل حمید بورد، احمد زراعتکار و محمدصادق عظیمیفر و مدیران عامل پالایشگاههای خصوصی در محل مجلس برگزار شد که هدف از این نشست، بررسی مشکلات عملیاتی و قانونی پالایشگاههای خصوصی و ارائه راهکارهای عملی برای رفع آنها بود.
نماینده مردم فومن و شفت ادامه داد: در ابتدای نشست به وضعیت صنعت پالایش و همچنین ظرفیتهای بسیار بالای این صنعت در کشور پرداخته شد و بر این موضوع تاکید شد که بخش خصوصی در این حوزه باید بیش از پیش تقویت شود و رفع مشکلات بخش خصوصی واقعی باید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.
وی گفت: دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت نیز در این جلسه به بیان چالشهای صنعت پرداخت و از معضلات تامین خوراک برای پالایشگاههای کوچک مقیاس و همچنین چالشهای پالایشگاههای بزرگ گفت. در ادامه معاونین وزیر نفت به صحبت پرداختند و از ظرفیتهای همکاری دولت و بخش خصوصی در راستای توسعه صنعت پالایش و رفع چالشها گفتند. مدیران عامل پالایشگاههای خصوصی کشور نیز به بیان چالشها و موانع خود در دوران سخت تحریم و جنگ دوازده روزه پرداختند.
معصومی در ادامه محورهای کلیدی نشست را برشمرد که به گفته وی بحثهای این نشست بر ۹ محور اصلی متمرکز بود که هر یک بهطور جداگانه بررسی شد.
افزایش سرمایهگذاری و حمایت مالی
پالایشگاههای خصوصی برای افزایش ظرفیت تولید و بهرهوری به حمایت مالی هدفمند نیاز دارند. در شرایط تحریمهای بینالمللی که سرمایهگذاری خارجی را محدود کرده، تسهیلات داخلی همنچنین وصول مطالبات آنها از دولت میتواند نقش کلیدی ایفا کند. گزارشها نشان میدهد که کمبود سرمایهگذاری در بخش بالادستی زنجیره نفت، یکی از موانع اصلی توسعه پالایشگاههای خصوصی است.
رفع موانع حقوقی و بوروکراتیک
پیچیدگیها و بروکراسیهای اداری و مقرراتی، یکی از بزرگترین چالشهای پالایشگاههای خصوصی است. فرآیندهای طولانی دریافت مجوزها و نظارتهای بیشازحد اجرای پروژهها را با تأخیر مواجه ساخته است. شرکتکنندگان خواستار سادهسازی این فرآیندها و کاهش بروکراسی شدند تا بخش خصوصی بتواند با سرعت و چابکی بیشتری عمل کند. این اصلاحات میتواند اعتماد سرمایهگذاران را نیز جلب کند.
رعایت حریم قانونی بنگاهداری
استقلال شرکتهای خصوصی در تصمیمگیری و مدیریت، از اصول اولیه اقتصاد مقاومتی است. با این حال، مداخلات غیرضروری دولت در فعالیتهای این شرکتها، مانع رشد آنها شده است. اعضای فراکسیون تأکید کردند که دولت و مجلس باید حریم قانونی بنگاهداری را رعایت کنند و از ایجاد محدودیتهای غیرضروری اجتناب ورزند تا پالایشگاهها بتوانند بهصورت مستقل و کارآمد فعالیت کنند.
تهاتر مطالبات با هزینههای گاز، برق و مالیات
کمبود نقدینگی، یکی از مشکلات اصلی پالایشگاههای خصوصی است. در این راستا پیشنهاد شد که مطالبات معوق این شرکتها با هزینههای گاز، برق و مالیات تهاتر شود. این روش میتواند فشار مالی بر پالایشگاهها را کاهش دهد و جریان نقدینگی آنها را بهبود بخشد.
اصلاح دستورالعمل قیمتگذاری خوراک و فرآورده
نرخگذاری غیرمنصفانه خوراک (نفت خام و میعانات گازی)، سودآوری پالایشگاههای خصوصی را تهدید میکند. نوسانات قیمت جهانی و داخلی، همراه با دستورالعملهای ناکارآمد، باعث زیان برخی واحدها شده است. اعضای نشست خواستار بازنگری در این دستورالعملها شدند تا سودآوری و استمرار فعالیت پالایشگاهها تضمین شود.
اجازه فروش مستقیم فرآوردهها پالایشگاههای خصوصی برای وصول مطالبات خود با محدودیتهای قانونی مواجهاند. پیشنهاد شد که این شرکتها اجازه یابند فرآوردههای اصلی خود را مستقیماً به فروش برسانند تا نقدینگی مورد نیاز تأمین شود. این اقدام میتواند چرخه مالی پالایشگاهها را بهبود بخشد و از توقف تولید جلوگیری کند.
حمایت عملی از بخش خصوصی
حمایت از بخش خصوصی نباید در حد شعار باقی بماند. حاضرین جلسه خواستار اقدامات ملموس مانند کاهش انحصار دولتی در تأمین خوراک و ایجاد مشوقهای عملی شدند. گزارشها نشان میدهد که انحصارطلبی دولتی، انگیزه سرمایهگذاران را کاهش داده و توسعه صنعت پالایش را متوقف کرده است. این در حالی است که حمایت عملی میتواند جایگاه بخش خصوصی را تقویت کند.
تأمین پایدار خوراک برای پالایشگاههای کوچک
پالایشگاههای مقیاس کوچک و متوسط، اغلب با کمبود خوراک مواجهاند که تولید آنها را مختل کرده است. در این خصوص پیشنهاد شد که دولت تأمین پایدار نفت خام و میعانات گازی را برای این واحدها تضمین کند. این اقدام نه تنها به بهرهوری این پالایشگاهها کمک میکند، بلکه اشتغال در مناطق کمتر توسعهیافته را نیز افزایش میدهد.
تشکیل کارگروه تخصصی مشترک
مهمترین پیشنهاد این نشست، تشکیل کارگروهی متشکل از فراکسیون کارآفرینی، کمیسیونهای انرژی و اقتصادی مجلس، وزارت نفت و انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت بود. این کارگروه وظیفه دارد پیشنهادات اصلاحی را جهت درج در قوانین بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) پیگیری نماید. هدف این کارگروه، ایجاد هماهنگی میان بخشهای مختلف و اجرای اقدامات اصلاحی بهصورت زمانبندیشده است.
رئیس فراکسیون کارآفرینی، رفع موانع تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: تشکیل کارگروه تخصصی، گامی اساسی برای رفع موانع و تقویت بخش خصوصی است. این اقدام نه تنها به نفع پالایشگاهها، بلکه به سود امنیت انرژی کشور خواهد بود.