به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جشنواره «T-Short» که فیلم‌های پویانمایی کوتاه تا ۱۵ دقیقه را نمایش می‌دهد از ۷ تا ۹ آذر ماه ۱۴۰۴ به صورت حضوری و از ۱۰ تا ۲۳ آذرماه به شکل آنلاین فقط برای کسانی که در آلمان هستند، برگزار می‌شود.

در این رویداد سینمایی پویانمایی های کوتاه ایرانی «مغازه سایه فروشی» ساخته هومن تهرانی شریف، «روزی که برف‌ها آب می‌شوند» از هاجر مهرانی، «کربت » به کارگردانی نیلوفر نادری تهرانی، «شکوه» مهدی برق‌زادگان، «پسران فریدون» و «رویایی در بیداری» از حسین مرادیزاده، «یک روز معمولی» ساخته باقر بهرام شتربان، «بیمه برای زنان خانه‌دار» به کارگردانی علیرضا پورشکوری، «ناگهان یک پرنده» ساخته الهه فرنیا، «گل‌های کاغذی» ساخته رامک امین کاظمی، «در شب» از پویا افضلی و «هذیان خانگی» ساخته نیلوفر نادری به نمایش گذاشته می‌شوند.