صدور شناسه ملی برای ۳۲۰۰ موکب در کشور
جانشین رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات گفت: سه هزار و ۲۰۰ موکب در سراسر کشور شناسنامهدار شدهاند و روند صدور شناسه برای سایر موکبها ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، جانشین رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات در آیین معارفه رئیس جدید ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات لرستان اظهار داشت: این ستاد وظیفه جمعآوری کمکهای مردمی و اجرای پروژههای عمرانی با همکاری طرف عراقی را دارد تا امکانات مناسب برای زائران عتبات عالیات فراهم شود.
مجید نامجو با اشاره به صدور شناسه برای ۳ هزار و ۲۰۰ موکب در کشور گفت: ۱۱۳ موکب در لرستان فعالیت میکنند که یک سوم آنها در عراق و در مراسم اربعین خدمترسانی دارند همچنین ۴۰۰ تا ۵۰۰ موکب دیگر در استان هنوز شناسه ملی دریافت نکردهاند.
وی توضیح داد: با داشتن شناسه ملی، موکبها میتوانند نسبت به افتتاح و فعال شدن حساب بانکی اقدام و فعالیت خود را تحت نظارت مالی و عملیاتی ستاد دنبال کنند.
نامجو بر ضرورت رسمی شدن فعالیت هیئتها و گروههای جهادی برای بهرهمندی از هویت حقوقی و امکانات ستاد تاکید کرد و ادامه داد: اطلاعرسانی درباره فعالیتهای ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات و آشنایی مردم با ساختار آن ضروری است چراکه بسیاری هنوز با ماموریتها و وظایف ستاد آشنا نیستند.
وی با اشاره به پروژههای عمرانی و توسعهای ستاد در نجف، کربلا و کاظمین گفت: ساخت صحن حضرت زینب (س) در کربلا و صحن امام محمد باقر (ع) در کاظمین با پیشرفت قابل توجه ادامه دارد و تکمیل این پروژهها با مشارکت خیرین و حمایت استانها برنامهریزی شده است.
نماینده ولیفقیه در لرستان نیز در ادامه این نشست گفت: عتبات عالیات از جایگاه رفیعی در میان مسلمانان برخوردار است، اما تا پیش از سقوط رژیم بعث عراق نه تنها بازسازی این اماکن انجام نگرفت بلکه در معرض تخریب بودند.
حجتالاسلام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی افزود: ستاد بازسازی عتبات عالیات پس از سقوط رژیم بعث، به همت عاشقان اهل بیت، خیران، نیکوکاران و با تدبیر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و رهنمودهای مقام معظم رهبری، تاسیس شد و امروز با پشتیبانی مردم و شیعیان سراسر جهان اقدامات شگرف و خداپسندانهای را به انجام رسانده است.
وی ادامه داد: خدمات این ستاد در مسیر اهل بیت عصمت و طهارت است و کسانی که در این راه تلاش میکنند مشمول عنایات ویژه الهی خواهند شد.
حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی با قدردانی از زحمات بیش از ۲ دهه رئیس قبلی ستاد، از همراهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دستگاههای اجرایی و خیران لرستان در بازسازی عتبات قدردانی کرد و گفت: مردم این استان همواره با عشق به اهل بیت پیشگام کمک به این ستاد بودهاند.
وی با اشاره به نقش مردم لرستان در دفاع از ارزشهای اسلامی بیان کرد: لرستان را به عنوان استان محب اهل بیت و پرچمدار ولایت میشناسند و مردم این دیار در سالهای گذشته بارها در عرصههای مختلف خوش درخشیدهاند.
امام جمعه خرمآباد خاطرنشان کرد: از همه کسانی که فرصت خدمت دارند بهویژه مدیران بازنشسته دعوت میکنیم در کنار ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات قرار گیرند تا این حرکت ارزشمند بیش از پیش گسترش یابد.
رئیس پیشین ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات لرستان نیز گفت: طی ۲۱ سال فعالیت این ستاد، اقدامات گستردهای با مشارکت نخبگان، علما، اساتید دانشگاه و اقشار مختلف مردم انجام شده است.
اصغر حقیپور با اشاره به تشکیل شوراهای راهبردی و تدوین برنامههای سالانه افزود: هر سال آسیبشناسی فعالیتها و اجرای طرحهای متنوع فرهنگی، اجتماعی و عمرانی در دستور کار بود و پشتیبانی علما، مدیران حوزههای علمیه، فرماندهان سپاه، همراهی نهادهای دولتی، بانکها و سازمانهای انقلابی نقش مهمی در موفقیت برنامهها داشت.
به گفته وی، مردم لرستان با وجود مشکلات اقتصادی، همواره با عشق و علاقه در تأمین نذورات و کمکهای داوطلبانه مشارکت کردهاند و این روند موجب رشد مستمر منابع مالی ستاد شده است.
وی خاطرنشان کرد: ۱۱۳ موکب دارای مجوز و حدود ۳۰۰ موکب بدون مجوز لرستان در ایام اربعین حسینی فعال هستند.
در این آیین کریم زینی وند به عنوان رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات لرستان معرفی و از زحمات اصغر حقی پور تجلیل شد.