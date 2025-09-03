به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج در جلسه شبکه سازی هیات های تفقد اقشار بسیج استان گفت: ما در این دوره باید عباس گونه عمل کنیم، حضرت عباس (ع) بصیرت داشت و ما نیز باید بصیرت را سرلوحه کار خود قرار دهیم.

سردار حسین معروفی افزود: از ویژگی های بارز شهید سلیمانی و شهید سلامی ولایت مداری و ولایت پذیری آنان بود، این شهدای عزیز مطیع محض ولایت فقیه بودند.

وی افزود: بزرگترین تشکيلات انقلاب اسلامی بسیج است ، در بسیج نگاه ما به خروجی آن است نه به ورودی،ما خروجی را معراج می ببینیم امام در جنگ باعث معراجی شدن خیلی ها شد.

معروفی تصریح کرد: شبکه سازی و تفقد یک طرح پیشگیری است و یک طرح نخبگی است و خاص بسیجیان نیست، همه افراد جامعه می توانند در آن حضور داشته باشند ، شبکه سازی پایه است.

وی افزود: ما انقلاب اسلامی را فدای فرد و جناح های سیاسی نمی کنیم، ما خود را فدای این نظام می کنیم. نگاه فرماندهان شهید و فرمانده کل سپاه نیز همین است.

سردار معروفی گفت: در طرح تفقد باید از عده ای که پای حقيقت مردم و نظام ایستاده است تشکر و تقدیر کرد، به فرموده حاج قاسم اگر کسی با نخ قرقره به نظام وصل است او را با ریسمان نگهدارید.

سردار معروفی گفت: امروز باید نقش نخبگان را جدی بگیریم در شبکه سازی نیز به نقش نخبگان در عرصه های مختلف اهمیت بدهیم.

وی خاطرنشان کرد: بعد از جنگ تحمیلی دوازده روزه بیشتر به این رسیدیم که نیازمند وحدت هستیم و این جنگ باعث انسجام بیشتر ملت ایران شد و نیاز است هفته وحدت را بهتر از پیش برگزار کنیم زیرا پیامبراکر م (ص) مرکز ثقل وحدت است.

معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین افزود: در جنگ تحمیلی آمریکایی و اسرائیلی دست خدا از آستین مردم بیروی آمد چون آنها در هیچیک از برنامه های خود پیروز نشدند و همه اینها به خاطر درایت رهبر معظم انقلاب بود.

وی گفت: ملت ما یک ملت استثنایی است اگر این ملت در کربلا بودند تاریخ کربلا را عوض می کردند چون به فرموده حاج قاسم عزیز این ملت ملت امام حسین (ع) است.